Let's Dance: Jimi Blue Ochsenknecht und Charlotte Würdig sind dabei

Samstag, 10. Februar 2018, 23:31 Uhr

Die RTL-Show ‚Let’s Dance‚ geht am 9. März in die 11. Runde. Die Zuschauer können sich nicht nur auf 14 neue Prominente freuen, sondern auch auf eine hoffentlich spannende und amüsante Berichterstattung hinter den Kulissen. Zwölf Kandidaten wurden bereits offiziell bestätigt. Nun stehen die letzten beiden fest.

Charlotte Würdig. Foto: WENN.com

So sollen Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Moderatorin Charlotte Würdig (39, Gattin von Rapper Sido) dabeisein, bestätigt RTL am Abend. Würdig sagte dazu: „Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich, aber dafür bin ich ja immer zu haben. Viel größer ist allerdings die Herausforderung, Hausschuhe gegen Tanzschuhe einzutauschen. Denn so lange war ich noch nie von meinen Männern getrennt.“

Der Sender zitiert auch den Natascha-Ochsenknecht-Sohn: „Musik ist ein superwichtiger Teil in meinem Leben. Ich mache Musik seit ich denken kann. Performen, Produzieren – da freue ich mich auf diese Herausforderung, jetzt auch richtig zur Musik Tanzen zu lernen“.

Jimi Blue Ochsenknecht. Foto: AEDT/WENN.com

Katzenberger doch nicht dabei

Daniela Katzenberger, die zuvor als Teilnehmerin gehandelt wurde, fällt offenbar wegen gesundheitlicher Probleme dann doch aus. Weiterhin dabei sind: Barbara Meier (31), Iris Mareike Steen (26), Jessica Paszka (27), Judith Williams (45), Tina Ruland (50), Bela Klentze (29), Julia Dietze (36), Ingolf Lück (59), Thomas Hermanns (54), Youtube-Stars „Die Lochis“ (18, die Zwillinge tanzen in zwei Teams, also gegeneinander) und TV-Koch Chakall (45).

Am 9. März um 20:15 Uhr geht es mit „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“. Moderiert wird die Auftaktsendung von Frauke Ludowig. Direkt nach der Kennenlernshow sowie dann ab dem 20. April 2018 präsentiert Ludowig in acht „Exclusiv Spezial“-Ausgaben live und im Anschluss von „Let’s Dance“ spannende Details zu den Liveshows – inklusive Interviews und Blick hinter die Kulissen.

Frauke Ludowig. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Ein cleverer Trick des Senders, um die immer kürzer werdende Sendezeit durch ausgeschiedene Kandidaten ab dem 20. April weiter nach hinten auszudehnen – bis Mitternacht.

Die „Exklusiv“-Moderatorin sagte weiter: „Ich bin ich auf die Tanzpaarungen gespannt, die ja in der Kennenlernshow erstmalig bekannt gegeben werden und natürlich auf Victoria Swarovski, die erstmals an der Seite von Daniel Hartwich durch die Show führen wird.“