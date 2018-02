Preview: Melissa McCarthy in "How to Party with Mum"

Samstag, 10. Februar 2018, 22:17 Uhr

Ben Falcones Komödie „How to Party with Mom“ mit US-Superstar Melissa McCarthy in der Hauptrolle startet am 5. Juli in den deutschen Kinos. Wir stellen den Film hier vor.

Foto: Warner Bros.

Weitere Hauptrollen spielen Gillian Jacobs („Don’t Think Twice“, TV-Serien „Love“ und „Community“), Maya Rudolph („Brautalarm“, „Sisters“), Julie Bowen (TV-Serie „Modern Family“), Matt Walsh („Ghostbusters“) und Molly Gordon („Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers“, TV-Serie „Animal Kingdom“).

McCarthy und Falcone schrieben das Drehbuch gemeinsam und produzierten den Film mit ihrer Produktionsfirma On the Day.

Und darum geht’s

Als der Ehemann ihr den Laufpass gibt, wagt die langjährige ergebene Hausfrau Deanna (McCarthy) einen Neuanfang und geht wieder aufs College … mit dem Jahrgang ihrer Tochter, die davon natürlich alles andere als begeistert ist. Deanna taut bald immer mehr auf und stürzt sich als Dee Rock sehr selbstbewusst kopfüber ins Campus-Leben voller Spaß und Studentenpartys: Auf diese Weise entdeckt sie ihr wahres Selbst in einem Abschlussjahr, das keiner so erwartet hatte.