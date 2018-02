Beatrice Egli: Überraschendes Date in Italien

Sonntag, 11. Februar 2018, 10:21 Uhr

Beatrice Egli wurde in ein unerwartetes Date verwickelt. Bahnt sich da etwa eine neue Liebe an bei der 29-jährigen Schlagersängerin? Wohl eher nicht – auch wenn viel gekuppelt wurde.

Foto: Becher/WENN.com

Die Schweizerin hat vor kurzem einige Wochen in Italien verbracht und dabei scheinbar den Italienern den Kopf verdreht. „Ich war für ein paar Wochen in Palermo, um Italienisch zu lernen“, erzählt die Sängerin im Gespräch mit „Neue Post“. Dabei habe sie eine ältere Dame kennengelernt, die sie prompt zum Essen einlud. Was Beatrice nicht wusste: Die Italienerin verfolgte einen bestimmten Hintergedanken. Beatrice sollte nämlich mit dem Sohn verkuppelt werden.

Der Abend ist allerdings nicht so gelaufen, wie es sich die italienische Mutter vorgestellt hat und so ist die blonde Sängerin weiter auf der Suche nach der großen Liebe.

Christoph Saalfeld (Dieter Bach, l.) engagiert die Sängerin Beatrice Egli (M.) als Überraschung für seine Braut Alicia Lindbergh (Larissa Marolt, r.) Foto: ARD/Christof Arnold

Es hat nicht gefunkt

„Er war ja ganz nett, aber es hat einfach nicht gefunkt. Nichtsdestotrotz hatte ich einen schönen Abend im Kreis seiner Familie“, zeigt sich die Musikerin diplomatisch. Wenn es schon nicht in der Liebe läuft, dann kann sich Beatrice immerhin auf ihre Karriere konzentrieren. Und die läuft gerade rund!

Neben ihrer erfolgreichen Schlagerkarriere versuchte sich die Musikerin erst kürzlich auch an der Schauspielerei und trat in drei Folgen der ARD-Telenovela ‚Sturm der Liebe‘ auf. Ihre Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen. Der Serienauftritt, der ab 8. Februar erstmals zu sehen ist soll nur ein kleiner, aufregender Ausflug gewesen sein. Ihr Herz hängt eben doch an der Musik!