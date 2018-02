Justin Bieber protzt mit neuer Karre

Sonntag, 11. Februar 2018, 19:52 Uhr

Da hat sich der Herr mal wieder was gegönnt! Justin Bieber hat am Freitag in Los Angeles ein Aufnahmestudio verlassen und ging direkt auf seinen brandneuen, knallblauen Lamborghini zu. Protzen scheint im Moment zu Biebers Lieblingshobbys zu gehören.

Foto: WENN.com

Ganz in schwarz gekleidet mit einem riesigen Ring in Form eines Wolfskopfs an seinem Finger und einem Löwen-Patch auf seinem Hoodie ließ er sich von den Paparazzi vor seinem neuen Luxus-Gefährt ablichten. Der Sänger trug übrigens auch ein paar über 800 Dollar teure Reebok Sneakers.

Natürlich musste der 23-Jährige auch seine gesamte Fangemeinde an seinem neuen Fahrvergnügen teilhaben lassen. Auf Instagram teilte er in einer Story seine Fahrt zum Drive-In eines Burgerladens – allerdings alleine. Freundin Selena Gomez saß entgegen aller Erwartungen nicht auf dem Beifahrersitz. Das Paar wurde aber auch erst kürzlich gemeinsam bei einem Konzert gesichtet.

Trotz protzigen Lifestyles scheint er keine Anhänger einzubüßen. Vor kurzem wurde er dabei gesehen, wie er mit einem kleinen Mädchen für ein Foto posierte. Die Mutter des Fangirls schrieb später auf Instagram: „Was für ein süßer Kerl Justin Bieber ist. Er war wirklich klasse. Ich könnte selbst zum Fan werden.“ (SV)