Kritik "Alles Geld der Welt": Spektakuläre Entführung und geschasster Star

Eine spektakuläre Entführung, ein schlagzeilenträchtiger Nachdreh: „Alles Geld der Welt“ von Ridley Scott hat durch den Rauswurf von Kevin Spacey gewonnen. Christopher Plummer ist als Jean Paul Getty ideal.

Es ist eine der spektakulärsten Entführungsgeschichten: Im Juli 1973 wurde der Milliardärs-Enkel John Paul Getty III. in Rom von Mitgliedern der kalabrischen Mafia verschleppt. Zwei Tage später erhielt seine Mutter Gail einen Anruf, in dem die Kidnapper 17 Millionen Dollar Lösegeld forderten. Fünf Monate blieb der damals 17-Jährige in der Hand der skrupellosen Entführer, sein steinreicher Großvater – der Ölmilliardär Jean Paul Getty – weigerte sich zunächst, das Lösegeld zu bezahlen. Erst als die Kidnapper dem jungen Getty das rechte Ohr abschnitten und es einer Zeitung zuschickten, lenkte der Großvater ein und zahlte schließlich rund 2,8 Millionen Dollar.

Radikaler Schnitt kurz vor der Veröffentlichung

Das ist starker Stoff für den Thriller „Alles Geld der Welt“ des britischen Regie-Stars Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“, „Der Marsianer“, „Prometheus“). Doch für den 80-jährigen Filmemacher kam das Drama, kurz nach Fertigstellung des Film im November, noch dicker. Ein schlagzeilenträchtiger Skandal um Vorwürfe mehrer Männer gegen Schauspieler Kevin Spacey wegen sexueller Belästigung veranlasste Scott zu einem radikalen Schritt.

Sechs Wochen vor dem geplanten US-Kinostart schnitt er alle Szenen mit Spacey (58) in der Rolle des Ölmilliardärs Jean Paul Getty heraus und drehte sie kurzerhand mit Christopher Plummer (88) nach. „Der ganze Umstand ist traurig“, erklärte Oscar-Preisträger Plummer („Beginners“), doch nun wollte er der Rolle seinen eigenen Stempel aufdrücken.

Pech für Spacey, aber Glückssache für den Film und die Zuschauer. Plummer ist die perfekte Besetzung, altersmäßig und in seiner stoischen Verkörperung des Geld bessenen, geizigen Öl-Magnaten, der damals als reichster Mann der Welt zurückgezogen in seinem englischen Schloss wohnte. Sein in nur wenigen Tagen abgedrehter Auftritt brachte dem kanadischen Star jetzt seine dritte Oscar-Nominierung ein. Mit 88 Jahren ist er der älteste nominierte Schauspieler in der Geschichte der Oscars, die am 4. März zum 90. Mal verliehen werden.

Plummer als knallharter Milliardär

Es ist nur eine Nebenrolle, doch in „Alles Geld der Welt“ ist Getty der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Man nimmt es Plummer ab, wenn er mit eiskalter Miene verkündet: „Ich habe 14 Enkel. Wenn ich nur einen Penny Lösegeld zahle, habe ich 14 entführte Enkel“. Er ist ein grimmiger Geizhals, der im Hotelzimmer seine Sachen selber wäscht und die Gäste in seinem Herrenhaus für ihre Telefonate zahlen lässt. Nur seine Unternehmen und seine Kunstsammlung bedeuten ihm etwas, Menschen wollten ihm nur das Geld aus der Tasche ziehen. „Darum liebe ich Dinge, sie enttäuschen nie“, raunzt Plummer mit versteinertem Gesicht.

Die wenigen Szenen mit Plummer sind die Höhepunkte in Scotts dichtem Geflecht von Thriller, Krimi und Familiendrama. Nur die vierfach Oscar-nominierte Schauspielerin Michelle Williams („Brokeback Mountain“, „Manchester by the Sea“) kann Plummer das Wasser reichen. In der Rolle der verzweifelten Mutter des entführten Jungen bettelt sie ihren Ex-Schwiegervater um Geld an, konfrontiert ihn wütend, sucht unermüdlich nach einer Lösung.

Mark Wahlberg als Sicherheitsagent

Mark Wahlberg spielt einen von Getty bezahlten Sicherheitschef, der den entführten Jungen aufspüren soll. Immer mehr legt er sich mit seinem Boss an, schlägt sich auf die Seite der Mutter, schützt sie vor dem Ansturm der Paparazzi und der Polizei. Doch an der Seite von Williams verblasst Wahlberg völlig.

Beide Stars mussten im November ihre Szenen mit Plummer nachdrehen. Später wurde bekannt, dass Wahlberg 1,5 Millionen Dollar für den zehntägigen Nachdreh bekam, während dieselbe Agentur für Williams lediglich 1000 Dollar Gage ausgehandelt hatte. Nach einem Aufschrei über die ungleiche Bezahlung kündigte Wahlberg im Januar an, seine Zusatzgage an den „Time’s Up“-Fond zu spenden. Aus diesem Pool sollen Justizkosten von Missbrauchsopfern gedeckt werden.

„Auf wahren Begebenheiten basierend“, heißt es am Anfang des Films, und tatsächlich nimmt sich Scott bei den Fakten einige Freiheiten heraus. So konstruiert er eine Geschichte um einen der Kidnapper (Romain Duris), der für den in einem Schuppen gefangenen John Paul (gespielt von dem 18-jährigen Amerikaner Charlie Plummer, nicht mit Christopher Plummer verwandt) zunehmend Mitleid empfindet. Schonungslos zeigt Scott, wie die Entführer sein Ohr abschneiden. Die Übergabe des Lösegelds und die Freilassung des Opfers endet mit einem großen Showdown, im Hollywood-Stil kräftig aufgebauscht.

Auch wenn Scott im Ansatz eine Charakterstudie über Reichtum, Geiz und Machtgier gelingt, so ist es am Ende ein Thriller, der mit dem reichsten Mann der Welt hart ins Gericht geht. (Barbara Munker, dpa)