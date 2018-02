Katja Riemann in "Herrliche Zeiten": Sklaven gesucht!

Montag, 12. Februar 2018, 23:11 Uhr

Am 3. Mai 2018 brechen HERRliche Zeiten an: Modern, skrupellos, ausbeuterisch und dekadent. Regisseur Oskar Roehler wirft mit seinem neuem Film einen unvergleichlichen Blick hinter die Kulissen einer saturierten Gesellschaft, die ihren Wohlstand auf Ausbeutung und Gier stützt. Jetzt gibt’s den ersten Trailer!

Foto: Concorde Filmverleih

Sklaven gefällig? Aber ja, doch! Mit HERRliche Zeiten stellt Oskar Roehler („Quellen des Lebens“) hoch amüsant Fragen nach Schein und Sein, Freiheit, Moral und Menschenrechte auf einen perfiden und unterhaltsamen Prüfstand.

In den Hauptrollen spielen Katja Riemann eine Frau in einer Sinn- und Lebenskrise, Oliver Masucci („Er ist wieder da“) ihren Mann, der die Dinge wesentlich leichter nimmt und Samuel Finzi („SMS für Dich“) den belesenen und gebildeten Diener, der sich mit seiner attraktiven Frau Lana, gespielt von Lize Feryn („A real Vermeer“) in der Villa seiner Herrschaft einnistet. In weiteren Rollen: Andrea Sawatzki, Margarita Broich, Yasin El Harrouk, Jan Henrik Stahlberg u.v.a.

Das Drehbuch zu der bissigen Satire stammt von Jan Berger („Der Medicus“).

Und darum geht’s

Gut situiert und etwas gelangweilt leben die Gartenarchitektin Evi Müller-Todt (Katja Riemann) und ihr Mann Claus (Oliver Masucci), ein Schönheitschirurg, in ihrer gepflegten Villa. Auf der Suche nach einer neuen Haushaltshilfe, schaltet Claus in bester Rotweinlaune eine Anzeige: „Sklave/in gesucht“. Nicht wenig erstaunt über die Ansammlung kuriosester Gestalten in Lack und Leder vor ihrer Haustür, muss Claus feststellen, dass seine Anzeige allzu wörtlich genommen worden ist. Auf Wunsch der schockierten Evi schickt er alle wieder nach Hause.

Foto: Concorde Filmverleih

Doch dann stehen plötzlich Bartos (Samuel Finzi) und seine Frau Lana (Lize Feryn) vor der Tür. Gepflegt, gebildet und dienstfertig, sind die beiden bereit, sich freiwillig in ein Herr-Knecht-Verhältnis zu begeben. Die beiden Paare vereinbaren eine Probephase. Nach anfänglichen Schwierigkeiten finden die Müller-Todts zunehmend Gefallen am Verwöhnprogramm ihres neuen Hauspersonals und wähnen sich im Paradies.

Doch das Blatt wendet sich! Als sich im Garten immer mehr billige Arbeitskräfte für den von Bartos angeregten Poolbau tummeln, gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle….