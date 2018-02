Kinocharts und Verlosung: "Fifty Shades" mit bestem Start des Jahres

Montag, 12. Februar 2018, 23:41 Uhr

Das Interesse an der Sadomaso-Romanze lässt zwar nach, dennoch reicht es für „Fifty Shades Of Grey – Befreite Lust“ zum besten Kinostart des Jahres. Allerdings ist das ja noch relativ jung.

Mit mehr als 725.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hat der dritte Teil der Sadomaso-Romanze „Fifty Shades Of Grey“ den bisher besten Kinostart des Jahres in Deutschland hingelegt.

„Befreite Lust“ kam am Startwochenende allerdings nicht an die Vorgängerfilme heran: Der erste Teil war 2015 in Deutschland auf 1,35 Millionen am Startwochenende gekommen, die Fortsetzung „Gefährliche Liebe“ schaffte zwei Jahre später noch 847 000 Besucher, wie Media Control am Montag mitteilte.

Der Kinderfilm „Die kleine Hexe“ rutschte nach vorläufigen Trendzahlen mit 204 000 Besuchern zwischen Donnerstag und Sonntag auf den zweiten Platz ab. Dritter bleibt das Familiendrama „Wunder“ mit Julia Roberts (130 000).

Von Zwei auf Vier fällt der Science-Fiction-Thriller „Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone“ mit 124 000 Wochenendbesuchern zurück. Die Familienkomödie „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“ folgt mit 75 000 Zuschauern auf der Fünf.

