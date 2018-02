Kylie Jenner zeigt sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit

Montag, 12. Februar 2018, 21:52 Uhr

Kylie Jenner hat ihren ersten Ausflug als frischgebackene Mama gemeistert. Der ‚Life of Kylie‘-Star und der 25-jährige Rapper hießen vor wenigen Tagen ihre Tochter Stormi willkommen und sind aktuell dabei, ihr neues Leben mit Kind auf die Reihe zu bekommen.

Foto: FayesVision/WENN.com

Doch wie ein Bekannter jetzt verriet, scheint das ganz gut zu laufen: „Kylie und Travis sind ein gutes Team. Travis hat die Möglichkeit, über den Tag hinweg sein eigenes Ding zu machen und hilft Kylie dann in der Nacht. Er hat seine beruflichen Termine heruntergeschraubt und ihm stehen nur wenige Shows bevor.“

Das scheint Kylie nun auch den nötigen Freiraum zu geben, den eine junge Mutter braucht. So wurde die brünette Schönheit am Samstag (10. Februar) erstmals seit der Geburt ihrer ersten Tochter in der Öffentlichkeit gesehen.

Mit der Freundin unterwegs

Auf Fotos, die ‚E! Online‘ vorliegen, sieht man das Model gemeinsam mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods beim Verlassen ihres schwarzen Range Rovers in Los Angeles. Bei ihrem ersten Ausflug als Neu-Mama trug der Star enge schwarze Radlerhosen, eine weiße Jeansjacke und eine schwarze Bauchtasche – wahrscheinlich um die letzten Babypfunde zu kaschieren. Ein Bekannter verriet der Website nun, dass es der Schwester von Kim Kardashian nicht wirklich leichtfalle, ihre Tochter alleine zu lassen: „Kylie ist ziemlich erschöpft, aber gewöhnt sich langsam an die Umstände. Sie hängt sehr an Stormi und will keine Sekunde von ihr weichen. Es ist nicht so, dass sie keinem vertraut, aber sie ist einfach so glücklich, bei ihrem Baby zu sein.“