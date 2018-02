Was Mabel McVey mit Harry Styles plant

Montag, 12. Februar 2018, 20:09 Uhr

Mabel wird Harry Styles auf seiner Tour im nächsten Monat unterstützen. Die ‚Fine Line‘-Interpretin, die die Tochter von Massive Attacke-Star Cameron McVey und der Sängerin Neneh Cherry ist, wird sich in den kommenden Wochen nur den Konzerten des britischen Musikers widmen und dabei auch jegliche Gerüchte, dass es bei beiden auch um mehr gehen könnte, ignorieren.

Foto: Michael Wright/WENN.com

So stellte sie gegenüber ‚Metro‘ klar: „Oh Gott, stellt euch das nur vor. Die Leute können sagen, was sie wollen. Ich konzentriere mich nur auf die Show.“ Darauf angesprochen, wann es zwischen den beiden Sängern musikalisch gefunkt habe, antwortete die 21-Jährige, dass sie sich durch den gemeinsamen Freund und Produzenten Kid Harpoon kennengelernt hätten: „Wir sind alle zusammen essen gegangen und haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich habe viel Respekt vor seiner Leistung, weil es wirklich nicht leicht ist, nach einer Band seinen eigenen Weg zu gehen.“

Harry holte in Down Under einen Preis

Zwar habe die Sängerin selbst nie Musik von Styles ehemaligen Band One Direction gehört, allerdings sei er definitiv ihr liebstes Mitglied: „Ich war nie ein großer One-Direction-Fan. Als ich aufwuchs, hörte ich mehr 90s und R&B.“

Der britische Musiker selbst durfte sich vor knapp drei Monaten bei den australischen ARIA-Awards über den Preis als Bester Internationaler Künstler freuen. In seiner Rede bedankte sich Harry für die Unterstützung und ließ sich ein politisches Statement nicht nehmen. Der ‚Sign of the Times‘-Sänger gratulierte den Australiern zur Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe. „Jedes Mal, wenn ich in den letzten Jahren in Australien war, waren alle so wundervoll zu mir. […] Glückwunsch zu eurer jüngsten politischen Entscheidung“, lobte er auf der Bühne.

Harry Styles‘ Tour-Termine

11. März: Schweiz, Basel

24. März: Oberhausen

25. März: Hamburg

27. März: München

05. April: Mannheim