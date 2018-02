Blake Lively hat 28 Kilo abgenommen

Dienstag, 13. Februar 2018, 11:22 Uhr

Blake Lively hat sich ihre Schwangerschaftspfunde wegtrainiert. Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin nahm unglaubliche 28 Kilos nach der Geburt ihrer 16 Monate alten Tochter Ines ab. Auf Instagram teilte sie nun stolz ein Bild des beeindruckenden Resultats.

Keine Sorge, ihr geht es prächtig: Blake Lively am Set „The Rhythm Section“ in Dublin. Foto: WENN.com

Auf dem Foto steht sie in Sport-BH und enger Workout-Leggins neben ihrem Personal Trainer und zeigt stolz ihren durchtrainierten Körper in die Kamera. „Wie sich herausgestellt hat, kann man die 28 Kilogramm, die man während der Schwangerschaft zugenommen hat, nicht einfach dadurch abnehmen, indem man durch Instagram scrollt und sich wundert, wieso man nicht wie all die Bikini-Models aussieht. Danke @donsaladino dafür, meinen Hintern in Form gebracht zu haben. Zehn Monate lang habe ich zugenommen, 14 Monate abgenommen. Fühle mich sehr stolz“, schrieb die 30-Jährige.

„Nach dem zweiten Kind ist es anders“

Zuletzt hatte die Schauspielerin darüber gesprochen, wie schwierig es sei, seinen Körper nach der Schwangerschaft wieder zu lieben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds zieht sie außerdem die dreijährige Tochter James groß. „Es ist ein langer Prozess. Nach dem zweiten Kind ist es wirklich anders. Es ist also nicht mein normaler Körper, aber ich mag ihn. Ich lerne gerade, meinen Körper in allen Formen zu lieben und ich denke, das ist hart für Frauen, also habe ich viel gelernt“, sagte sie gegenüber ‚E! News‘.