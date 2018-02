Gwen Stefani: So stark hat sich ihr Stil entwickelt

Dienstag, 13. Februar 2018, 21:16 Uhr

Gwen Stefani fühlt sich zum jetzigen Zeitpunkt in ihrem Leben sehr feminin. Die 48-jährige Schönheit hat erst kürzlich gemeinsam mit Tura Inc. ihre eigene Brillenkollektion unter ihrem Label L.A.M.B. auf den Markt gebracht.

Mal ohne Nerd-Sonnenbrille und schichtweise Make-Up: Gwen Stefani. Foto: WENN.com

Nun erklärte sie in einem Interview mit ‚Women’s Wear Daily‘, inwiefern sich ihr eigener Stil über die Jahre verändert hat: „In der Vergangenheit habe ich mich normalerweise für große Nerd-Brillen entschieden, die ein super großes Statement abgaben. Mit der Zeit habe ich mich für kleinere und weiblichere Gestelle entschieden, aber ich befinde mich eh in einer sehr weiblichen Phase in meinem Leben.“

Sie braucht jetzt eine Lesebrille

Die Chartstürmerin glaubt, dass sie zu Beginn ihrer Karriere eine eher naive Einstellung gegenüber Fashion hatte, da sich ihr Look in den 90er Jahren stark auf Make-up fokussierte. Das sich ihr Modegeschmack weiterentwickelt hat, hinge besonders mit der Zusammenarbeit mit Stylistin Andrea Lieberman und ihrer Liebe zu ihrem Freund Blake Shelton zusammen.

„Teil von No Doubt zu sein, verlangte einen spezifischen Look, aber nachdem ich meine Solo-Aufnahmen machte, meine Modelinie [L.A.M.B.] herausbrachte und Teil der Fashion Week wurde, habe ich meine feminine Seite entwickelt“, fügte sie hinzu.

Die Zusammenarbeit mit Tura Inc. kam zu einem perfekten Zeitpunkt in ihrem Leben, da sie selbst nun eine Lesebrille dringend benötigt. Im Gegensatz zum Modedesign sei das Entwerfen von Brillen weniger eingeschränkt. „Das Aufregende daran, eine Brille zu machen, ist das Gefühl, dass jeder mit einbezogen werden kann und jeder ein kleines Stück deiner Kreativität abbekommen kann“, erklärte sie.