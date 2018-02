Sky du Mont: "Ich möchte aufwachen und tot sein"

Dienstag, 13. Februar 2018, 20:08 Uhr

Sky du Mont hat offenbar genaue Vorstellungen, wie er sterben möchte. Der ‚Schuh des Manitu‘-Darsteller ist einer der erfolgreichsten Schauspieler in der deutschen TV-Branche und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

Foto: WENN.com

Dafür überrascht der 70-Jährige nun mit Aussagen über seinen Tod! Du Mont ließ die ‚Bild am Sonntag‘ wissen: „Ich möchte eines Morgens aufwachen und tot sein. Aus und vorbei. Ich hatte ein tolles Leben! Wenn ich nächste Woche sterben müsste, würde ich nicht in große Trauer fallen.“ Allerdings ist dem Schauspieler sehr wichtig, dass seine Kinder versorgt sind, wenn er einmal nicht mehr sein sollte. Aus diesem Grund soll es bereits auch ein Testament geben.

Die Kinder sollen versorgt sein

„Ich habe drei Kinder. Ich möchte, dass sie versorgt sind“, betont du Mont. Während sich viele andere mit solchen Gedanken überhaupt nicht beschäftigen, hat der Autor auch bereits eine Bleibe für seinen Lebensabend im Blick. Die Aussicht in einem Altenheim zu leben, findet er sogar ziemlich verlockend. „Da saßen Menschen, die Musik hörten und Skat spielten, das war gar nicht schlecht“, offenbart die TV-Ikone. Bis dahin dürfte aber noch einiges an Zeit vergehen. Bei du Monts Karriere ist noch lange kein Ende in Sicht.