"Black Panther" mit Chadwick Boseman: Fette Verlosung!

Mittwoch, 14. Februar 2018, 20:59 Uhr

Ab Donnerstag ist er als „Black Panther“ in den Kinos zu bewundern: Sahneschnittchen Chadwick Boseman. Selbstverständlch hat er schon immer auf Superhelden gestanden.

Chadwick Boseman. Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018

Der 41-jährige Schauspieler und „Black Panther“-Darsteller ist schon als Kind in die Rolle von Superhelden geschlüpft. „Hinter dem Haus meiner Großmutter gab es einen Bach und jede Menge Bäume“, sagte er der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“, „da bin ich als Kind durch die Gegend getobt und geklettert und habe gespielt, ich sei Spider-Man oder Batman.“

Film mit ausschließlich farbigen Stars

Mit „Black Panther“ kommt nun der erste Superhelden-Film mit fast ausschließlich farbigen Akteuren ins Kino. „Es ist einfach sehr inspirierend, auf der Leinwand jemanden zu sehen, in dem man sich selbst wiedererkennen kann – auch in einem Superhelden-Film“, sagte Boseman, der sich in einen Vibranium-Anzug wirft. „Als Schwarzer siehst du aber eben fast immer Menschen, die zumindest optisch nichts mit dir gemein haben.“

Regisseur Ryan Coogler mit Chadwick Boseman. Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018

Hintergrund: Aufgrund eines Meteor-Einschlags und einer dadurch entstandenen Rohstoffquelle, dem dort wachsenden Vibranium, kann sich das imaginäre afrikanische Land Wakanda unter einer riesigen Tarnvorrichtung für die restliche Welt unsichtbar machen.

Unter der Regie von Ryan Coogler („Creed: Rocky’s Legacy“) gibt es eine ganze Riege schwarze Stars zu bewundern, darunter Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o („12 Years A Slave“), Angela Bassett, Michael B. Jordan, Forest Whitacker oder der gerade für einen Oscar nominierte Daniel Kaluuya („Get Out“). Der Soundtrack zum Action-Spektakel stammt vom Hip-Hop-Giganten Kendrick Lamar. (dpa/KT)

So sieht Black Panther aus. Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018

Wer ist T’Challa?

Geschickt, schnell und wahnsinnig scharfsinnig, das ist T’Challa (Chadwick Boseman), der nach dem Tod seines Vaters nach Wakanda zurückkehrt, um die rechtmäßige Thronfolge anzutreten. Doch das ist schwieriger als gedacht! Neben ihm fühlen sich etliche Widersacher dazu berufen, den Thron seiner hochtechnisierten Heimat einzunehmen. Doch T’Challas Alter Ego Black Panther stellt sich dem Kampf und trotzt den Angriffen der Gegner mit seiner Genialität und seinem schusssicheren Anzug…

