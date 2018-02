Lichtblick: Alles über die erste Schlager-Girlgroup!

Mittwoch, 14. Februar 2018, 19:52 Uhr

Der deutsche Schlager erlebt derzeit einen nie zuvor erlebten Boom. Nachdem sich mit Klubbb3 auch eine Herrenkapelle dem Phänomen angeschlossen hat, war es nur eine Frage der Zeit, dass auch eine Damen-Combo an dem Hype partizipieren will. Unterstützung bekommen die vier Mädchen von „Lichtblick“ von einer die sich auskennt: Kristina Bach.

Foto: Ben Wolf

Wenn Rebecca, Anna, Louiza und Lisa den Raum betreten, ziehen sie sämtliche Blicke auf sich. Nicht nur weil die Mädels extrem charmant und bildschön sind, sondern auch weil sie fantastisch singen und als „erste Schlager-Girlgroup“ eine echte Sensation werden könnten. Mit Kristina Bach (u.a. „Atemlos“) als Patin, Songwriterin und Produzentin sowie geballter Girlpower, schickt sich diese interessante Konstellation an, ein wahrer „Lichtblick“ für die gesamte Schlagerszene zu werden.

Und das ist kein Zufall, denn jedes Viertel bringt Köpfchen, einen großartigen Look und überragendes Talent in die Band, wie Mastermind und Gründerin Kristina Bach bestätigt: „Ich bin von diesen Vollblut-Musikerinnen überzeugt. Jede einzelne hätte das Zeug, als Solistin Karriere zu machen. Dieses gebündelte Können, hier in einer Gruppe vereint, das ist mehr als ein ‚Lichtblick’ auf dem deutschsprachigen Markt – es ist eine konkurrenzlose Bereicherung!“. Anfang März wollen die Mädels medial durchstarten, weswegen wir derzeit noch nicht mit Hörproben aufwarten können. Aber wir stellen die Damen schon mal vor.

Kristina Bach. Foto: AEDT/WENN.com

Rebecca

Die 22-jährige gebürtige Bambergerin Rebecca mit dem dunkelblonden Bob, zu deren Idolen Ella Fitzgerald und Paloma Faith gehören, war bei DSDS, hat die Nationalhymne beim Finale der deutschen Basketball-Meisterschaft gesungen und ist beim Jazzfestival ihrer Heimatstadt nicht nur als Sängerin aufgetreten sondern hat es direkt auch moderiert. Rebecca lebt mit ihrem Hund Einstein mittlerweile in Würzburg, liebt Schokolade, ist super bodenständig und immer optimistisch – einfach ein Mädel, das jeder gern als beste Freundin hätte.

Anna

Auch Anna, die toughe Brünette mit den blau-grünen Augen, hat eine Vita, die sich gewaschen hat: Die 25-Jährige studierte 13 Jahre lang am Grazer Konservatorium Klavier, Jazz- und Popgesang, war viel live unterwegs und hat zwischendurch noch ein Album mit einem der erfolgreichsten österreichischen Schlagerproducer, Walter Wessely, gemacht. Ihren erstaunlichen Ehrgeiz beweist Anna nicht nur mit dem quasi nebenbei abgeschlossenen Studium der Rechtswissenschaften, sondern auch damit, dass sie ihre beneidenswerte Topfigur trotz ausgeprägter Leidenschaft für Burger und Pommes Frites hält.

Foto: Ben Wolf

Louiza

Louizas Bilanz spricht für sich, denn die „Miss Oldenburg 2016“ kennt deutsche Festivalbühnen so gut wie das Innenleben ihrer Handtasche und war, neben Jobs als „Demosängerin für Helene Fischer“, Beatrice Egli oder Andrea Berg, 2014 ebenfalls bei DSDS und schaffte mit damals 21 Jahren easy die Runde der Top 20. Neben der Tatsache, dass die aparte Blondine schon von klein auf singt und jeden kleinen Auftritt mitgenommen hat, um Erfahrungen zu sammeln, hat sie ein herausragendes Gespür für Fashion. Louiza ist immer elegant gestylt und hat für jeden Typ den perfekten Outfit-Tipp parat.

Lisa

Die aus Bregenz stammende Wahl-Hamburgerin Lisa singt ebenfalls seit ihrer Kindheit: Nach dem Gewinn des „Kiddy Contest“ inkl. Platinrelease in 2004 und einer abgeschlossenen Bühnenausbildung, blickt der 25-jährige Fan von Lady Gaga und Frank Zappa auf vier Singles (u.a. mit Flo Rida) bei Kontor Records, den Titelsong zum Quoten-Hit „Let’s Dance“ sowie Produktionen mit Grammy-Preisträger Brian Vibberts in L.A. Lisa bringt den Rock’n’Roll in die Band – das Lieblingszitat des abenteuerlustigen ‚Bad Girls’ mit den lässigen Tattoos sagt alles: „What if I fall? But darling, what if you fly?“

Foto: Ben Wolf

Albumdebüt Anfang Mai

Etwa die Hälfte der Songs des Albumdebüts, das am 4. Mai 2018 erscheinen soll, kommen aus der erfolgsverwöhnten Feder von Kristina Bach, so auch die erste Auskopplung „Tausend und eine Nacht“, in der die Mädels erfrischend offen verraten, was mit einem passiert, wenn man plötzlich den verflossenen Traumtypen wiedertrifft.

Produzent Felix Gauder (Maite Kelly, Vanessa Mai) erklärte: „Im Gegensatz zu vielen Casting-Bands haben hier alle vier Sängerinnen außergewöhnliche Stimmen. Nachdem es viele Jahre lang still um das Thema Girlgroup war, ist jetzt die Zeit gekommen durchzustarten. Nicht als Kopie internationaler Acts, sondern mit eigenständigen Sounds und deutschen Texten“.Soviel sei schon mal verraten ‚Lichtblick‘ covern ‚Daylight‘ von den No Angeles aus dem Jahr 2001 – auf Deutsch.