"Damsel": Robert Pattinson probiert sich hier als Witzfigur

Freitag, 16. Februar 2018, 22:20 Uhr

Der britische Teenie-Star Robert Pattinson spielt in seinem neusten Streifen einen jungen Mann, der von einer von einer selbstbewussten jungen Frau (Mia Wasikowska) als Maulheld und Möchtegern-Macho entlarvt wird.

Mia Wasikowska & Robert Pattinson heute Abend bei der Berlinale-Premiere. Foto: IPA/WENN.com

Ihm habe der Dreh jedenfalls viel Spaß gemacht, sagte der 31-Jährige heute in Berlin. Pattinson, seit der „Twilight“-Saga einer der umschwärmtesten Teenie-Stars weltweit, macht sich im US-amerikanischen Berlinale-Wettbewerbsbeitrag „Damsel“ der Regie-Brüder David und Nathanael Zellner zur Witzfigur.

Pattinson spielt in der schrägen Western-Parodie einen jungen Mann, der von der 28-jährigen Mia Wasikowska („Jane Eyre“) in der Rolle einer selbstbewussten jungen Frau als Maulheld und Möchtegern-Macho entlarvt wird. Zur Vorstellung des Films in Berlin schwärmte der englische Schauspieler: „Es ist oft schwierig, eine Komödie zu finden, die auch interessante Figuren hat. Hier ist es so. Es sind tolle Charaktere. Das hat mich angesprochen und mir viel Spaß gemacht.“

Foto: Strophic Productions Limited

Seine aus Australien stammende Partnerin ergänzte: „Ich finde es sehr intelligent, wie hier männliche Projektionen ad absurdum geführt werden.“ Der Ko-Regisseur David Zellner meinte dazu: „Wir wollten die Klischees des Western-Genres aufbrechen. Deshalb war es uns wichtig, die Frau als komplexe menschliche Figur zu zeigen.“

Und darum geht’s in „Damsel“

Samuel Alabaster, mehr Greenhorn als Pionier, macht sich auf in die Weiten der amerikanischen Wildnis. Er ist auf der Suche nach Penelope, der Liebe seines Lebens, die er heiraten will. Begleitet wird er von seiner Gitarre, dem Zwergpony Butterscotch als Hochzeitsgeschenk und dem trinkfreudigen Parson Henry, der als Zeremonienmeister angeheuert ist.

Foto: Strophic Productions Limited

Kaum hat sich das kuriose Gespann auf den Weg gemacht und die ersten Gefahren gemeistert, rückt Samuel mit der ganzen Wahrheit heraus: Penelope muss aus den Fängen eines Entführers befreit werden – notfalls mit Waffengewalt.

In einer abgelegenen Blockhütte soll der Kidnapper Penelope gefangen halten. Die Befreiungspläne wurden jedoch ohne die potenzielle Braut geschmiedet: Die taffe Penelope denkt nämlich gar nicht daran, Mrs. Alabaster zu werden … Wie der Held und sein Pony mäandert auch der Film als waghalsige Western-Interpretation durch Satire, Slapstick und Parodie. Für den blutigen Ernst sorgt nicht zuletzt die beinharte Heldin, die bestens weiß, wie sie mit der Flinte in der Hand ihren Willen durchsetzt. (dpa/KT)

Foto: Strophic Productions Limited