Nino de Angelo: Kehrt er jetzt zurück zu Larissa?

Freitag, 16. Februar 2018, 13:36 Uhr

Es ist ein Auf und Ab in Nino de Angelos Liebesleben. Erst letztes Jahr reichte der 54-Jährige die Scheidung ein, um sich von seiner Frau Larissa Schmitt zu trennen und ging schon kurz darauf eine kurze Liebesaffäre mit der Schlagersängerin Jenny van Bree ein, die jedoch sehr schnell zerbrach.

Foto: Starpress/WENN.com

Anfang des Jahres schien es endlich so, als hätte der Schlagersänger in Kate Merlan die Liebe seines Lebens gefunden. Doch auch dieses Glück sollte nicht von Dauer sein, denn das Pärchen trennte sich diese Woche schon wieder. Am Boden zerstört scheint Nino de Angelo jedoch nicht zu sein, denn kaum 24 Stunden nach seiner Trennung liebäugelt er bereits wieder mit seiner Ex-Frau Larissa. Der ‚Bild‘-Zeitung erklärte er: „Wir haben viel Stress gehabt. Aber nichtsdestotrotz – die Liebe bleibt immer da. Ich war nicht glücklich an dem Tag, an dem ich geschieden wurde!“

On-Off-Beziehung

Der Sänger und seine Larissa führten bereits seit 2014 eine On-Off-Beziehung, die geprägt war von dramatischen Trennungen und bösen Streits. Doch immer wieder haben sie einen Weg zueinander gefunden. Und darauf hofft nun auch wieder de Angelo. Aber nicht nur das. Der ‚Jenseits von Eden‘-Sänger schwelgt nicht nur in Gedanken über ein Liebes-Comeback mit Larissa, sondern zieht auch ein Ehe-Comeback in Betracht. „Was weiß ich, was in ein, zwei Jahren ist“, merkte der Schlagerstar zum Thema an.