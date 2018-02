Smashing Pumpkins: Comeback!

Freitag, 16. Februar 2018, 13:50 Uhr

Die Rockband Smashing Pumpkins geht wieder auf Tour. Seit 2000 waren die Musiker nicht mehr gemeinsam unterwegs. Jetzt haben sich drei Viertel der ehemaligen Originalbesetzung wieder zusammengefunden. Billy Corgan, James Iha und Jimmy Chamberlin touren im Sommer durch Nordamerika.

Foto: Josiah True/WENN.com

Bassistin D’Arcy Wretzky ist aber nicht wieder dabei. Das erste Konzert wird die Band am 12. Juli in Glendale, Arizona spielen. Enden wird die Tour am 7. September. Billy sagt dazu: „Diese Show und die Bühne wird anders sein als alles, was wir bisher gemacht haben. Auch die Songs werden anders sein als alles, was wir je gespielt haben. Das soll eine Chance für einen neuen Anfang sein und wir wollen ihn mit einem großen Knall einleiten.“

Tickets gibt’s ab 23. Februar

Die Tickets für die Comeback-Tour, die auch passend auf das 30-jährige Bandjubiläum fällt, gibt es ab dem 23. Februar. Fans der Musiker dürften von der Reunion-Nachricht wenig überrascht sein. Bereits im Januar ließ Billy mit einem Post auf seinem Instagram Account so etwas vermuten. Er sei mit James, Jimmy und dem legendären Musikproduzenten Rick Rubin im Studio. Jetzt wissen wir also endlich auch, wieso.