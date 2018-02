Flammendes Inferno: Dwayne Johnson in "Skyscraper"

Samstag, 17. Februar 2018, 19:50 Uhr

Dwayne Johnson ist in Hollywood der Mann für’s Grobe. Längst hat sich der 1,96m-Hüne als der führende Actionheld etabliert. Am 12. Juli startet sein neuster Kracher – „Skyscraper“. Wir haben den ersten Trailer.

Foto: Universal Pictures

Der Kriegsveteran und ehemalige FBI-Mitarbeiter Will Ford wird beschuldigt, den mit 1000 Metern Höhe größten Wolkenkratzer Chinas in Brand gesetzt zu haben. Denn er ist eigentlich für die Sicherheit des Kolosses zuständig. Und der Turm soll doch angeblich gegen alle möglichen Katastrophen geschützt sein. ..Doch es kommt noch schlimmer: Obendrein ist Fords Familie in dem Giga-Hochhaus eingeschlossen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Weitere Rollen übernehmen Neve Campbell („Scream”), Pablo Schreiber („Orange Is The New Black”) und Chin Han („Ghost In The Shell”). Regie führt Rawson Marshall Thurber, mit dem Johnson schon in „Central Intelligence” zusammenarbeitete.

Übrigens: Gerade ist auch der zweite Trailer zur Videospielverfilmung von „Rampage“ erschienen. Der Blockbuster mit Mister Johnson startet am 10. Mai!