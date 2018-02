Helena Bonham Carter: Schizophren, exentrisch, aber liebenswert!

Samstag, 17. Februar 2018, 15:58 Uhr

Am 3. Mai startet in den deutschen Kinos das bewegende Drama „55 Steps“ (Originaltitel) – mit einer großartigen Helena Bonham Carter und ihrer wunderbaren US-Kollegin Hilary Swank in den Hauptrollen.

Foto: Warner Bros. Pictures

Hier die ersten Informationen im Rahmen unserer losen Preview-Reihe. Die Geschichte des Films hat es in sich: Eleanor Riese (Helena Bonham Carter) leidet an paranoider Schizophrenie und weiß, dass sie nur mit Medikamenten ein eigenständiges Leben führen kann. Wegen starker Nebenwirkungen fordert sie jedoch, ihre Medikation selbst mitzubestimmen.

Als ihre Ärzte ihr das verweigern, heuert Eleanor die Anwältin Colette Hughes (Hilary Swank) an.

In einem so gut wie aussichtslosen Verfahren stellen sich die beiden gegen ein übermächtiges Establishment aus Pharmaindustrie und Ärzten, schaffen es aber, ihren Fall bis zum obersten Gerichtshof zu bringen. Ein gemeinsamer Kampf um Gerechtigkeit, mit dem die ebenso exzentrische wie liebenswerte Eleanor das Leben der verbissenen Colette gehörig durcheinander bringt und der sie letztlich zu mehr macht als zu Mandantin und Klientin: Sie werden Freundinnen, die sich Halt geben, voneinander lernen und gegenseitig ihr Leben verändern…

Wir hoffen, bald einen deutschen Trailer präsentieren zu können.

Foto: Warner Bros. Pictures

Helena Bonham Carter: Ihre 10 berühmtesten Filme

1985: Zimmer mit Aussicht

1987: Maurice

1992: Wiedersehen in Howards End

1994: Mary Shelley’s Frankenstein

1999: Fight Club

2005: Charlie und die Schokoladenfabrik

2007: Harry Potter und der Orden des Phönix

2010: Alice im Wunderland

2010: The King’s Speech

2012: Les Misérables