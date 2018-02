Marilyn Manson verschwindet nach 3 Songs einfach wieder

Samstag, 17. Februar 2018, 17:15 Uhr

Das war wohl nicht der beste Moment, den Marilyn Manson seinen Fans da am Donnerstagabend präsentierte. Bei einem Konzert des 49-Jährigen in Huntington, New York, hagelte es erst Buh-Rufe, als der Gruftie-Großmeister ganze 90 Minuten zu spät zu seinem Auftritt kam. Und besser wurde es dann offenbar nicht.

Foto: KIKA/WENN.com

Manson tauchte in einem Rollstuhl auf und schien seine Verletzungen zu einem Teil seiner Show zu machen. Dann ratterte er drei Songs runter – mit denen er die Zuschauer zunächst ein wenig besänftigte. Das berichtete „TMZ“.

Der 49-Jährige verhielt sich allerdings weiterhin äußerst seltsam. Während seines Auftritts umarmte er einen der herumstehenden Verstärker und rief dann wenig später ganz laut, dass New Jersey ein „A…loch“ sei – dabei trat er doch dort am vergangenen Freitag erst auf. Urplötzlich verließ Manson dann die Bühne. Eigentlich sollte das Konzert auch eine Promotion-Show für seine neue Platte „Heaven Upside Down“ sein. Daraus wurde dann aber nix. Nachdem der Sänger nach der ultrakurzen Performance die Bühne wieder verließ, forderte das Security-Personal auch die Konzertbesucher auf, den Veranstaltungsort zu verlassen.

„Jetzt ist der tot für mich“

Einige erzählten den US-Medien anschließend von der bizzaren Situation. „Man kann das nicht einmal eine Show nennen. Ich bin Fan, seit ich fünf Jahre alt bin. Ich bin mit ihm praktisch aufgewachsen und habe ihm immer zugehört, aber jetzt ist der tot für mich“, so ein Besucher. Ein anderer berichtete davon, dass Manson „noch nichtmal richtig sprechen konnte“ auf der Bühne und dass die Show „schrecklich“ gewesen sei.

Eigentlich war der Auftritt bereits für Oktober letzten Jahres geplant und wurde dann verschoben, nachdem sich der Musiker während eines Konzerts ein Bein brach als zwei Bühnenrequisiten auf ihn gestürzt waren. (SV)