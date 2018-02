Selena Gomez: "Das ist meine schwerste Beziehung"

Samstag, 17. Februar 2018, 19:08 Uhr

Selena Gomez verriet jetzt in einem Interview, dass sie wohl ihr Leben lang mit Depressionen und Ängsten leben müsse. Die süße Teenie-Sängerin ist bekannt für ihre psychische Labilität, auch wegen ihrer schweren Lupus-Erkrankung.

Foto: WENN.com

Seit Jahren kämpft der „Wolves“-Star gegen depressive Phasen und schlimme Panikattacken. Die 25-jährige sprach jetzt genauer darüber, wie ihr weiteres Leben mit diesen ständig auftauchenden Belastungen laufen wird. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meine Gesundheit und mein Wohlbefinden immer in den Vordergrund stellen werde,“ so Gomez gegenüber dem „Harpers Bazaar“-Magazin. „Ich hatte viele Probleme mit Depressionen und Angstzuständen und ich werde sie wohl nie überwinden.“

Die hübsche Brünette erklärte weiter: „Es wird keinen Tag geben, an dem ich zum Beispiel denke: ‚Hier bin ich in meinem schönen Kleid – ich habe gewonnen!‘. Ich denke es ist ein Kampf, den ich den Rest meines Lebens bestreiten muss und ich bin damit einverstanden, weil ich weiß, dass ich mich selbst über alles andere stelle.“

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Feb 7, 2018 um 2:19 PST

Kämpft mit dem Instagram-Königinnen-Status

Der ehemalige Disney-Channel-Star offenbarte auch, dass es nicht immer leicht sei, die weltweit meisten Instagram-Follower zu haben. Denn Social Media gehöre sogar zu ihren „schwersten Beziehungen“. „Ich habe eine komplexe Beziehung mit Instagram – es mal gelinde gesagt auszudrücken. Es hat mir eine Stimme inmitten des Lärms all der Menschen da draußen gegeben, die versuchen, mein Leben für mich zu leben“, so Gomez in dem Interview.

Die einzige Sache die Gomez Sorgen machen würde, wäre die heutige Gesellschaft, die sich viel zu sehr auf soziale Medien stützen würde. Es sei zwar eine unglaublich gute Plattform, aber es würde vielen Menschen auch eine falsche Darstellung geben, von wem was wichtig sei im Leben.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Feb 7, 2018 um 2:18 PST

Seit Monaten warten ihre Fans übrigens auf musikalische Neuigkeiten von Gomez. Eigentlich sollte die Sängerin schon längst ein neues Album auf den Markt gebracht haben. „Wenn mich die Leute fragen, warum da noch nichts kommt, bin ich einfach ehrlich: weil ich noch nicht fertig bin. Ich weiß genau, wo meine Musik im Moment steht“, erklärte Selena. „Wenn es 10 Jahre dauert, dann dauert es nun mal 10 Jahre. Es ist mir egal. Im Moment will ich nur einfach super genau mit den Dingen sein, die ich mache.“ (SV)