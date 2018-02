Dita von Teese: "Cool sein ist eine meiner leichtesten Übungen!"

Sonntag, 18. Februar 2018, 19:52 Uhr

Dita Von Teese sitzt im engen schwarzen Kleid mit Rosen-Applikationen auf dem Samt-Sofa eines Berliner Luxus-Hotels. Sie ist perfekt gestylt und noch schöner als auf den Pin-up-Fotos, die man von dem Burlesque-Star kennt. Und jetzt singt sie auch noch!

Die 45-jährige Amerikanerin ist in der Stadt, um ihr selbstbetiteltes Debütalbum zu bewerben, das ihr der französische Songwriter Sébastien Tellier auf den zierlichen Leib geschrieben hat. Beim Interview mit klatsch-tratsch.de-Promi-Reporterin Katja Schwemmers wirkt sie sympathisch, offen, selbstbewusst und gar nicht gekünstelt.

Mrs. Von Teese, was ist das Tolle daran, alte Eierbecher zu sammeln?

Ich liebe es nun mal, mich mit schönen, altmodischen Dingen zu umgeben! Und wenn ich morgens ein Ei mit Toast verkoste und es nett in einem der Vintage-Eierbecher anrichte, ist das zwar immer noch nicht viel zu essen, aber es sieht sehr elegant aus.

Sammeln Sie viel Vintage-Zeugs?

Ich bin gerade dabei, meine Sammlung zu verkleinern. Ich habe so viel gesammelt, und Leute haben mir auch immer was geschenkt. Deshalb habe ich irgendwann aufgehört, das alles zu horten. Downsizing ist das Stichwort. Ich behalte also nur die wirklich schönen Teile, anstatt sie überall in der Wohnung zu haben. Meine Wohnung sieht trotzdem aus wie ein Museum. (lacht)

Sie haben auch einen kleinen Fuhrpark an Oldtimern.

Stimmt. Aber der hält sich mit derzeit drei Modellen noch in Grenzen. Ich habe in den letzten zehn Jahren etliche Autos verkauft – und jüngst auch meinen schwarz-weißen 56 Mercury. Das Problem ist nur, sobald ich eins verkaufe, macht mir ein Freund, der Automechaniker ist und sich um meine Oldtimer kümmert, sofort ein neues Angebot. Er verführt mich, indem er mir Bilder von Autos schickt. „Diesen hier musst du haben“, schreibt er mir dann. Also hab ich mir wieder eins gekauft, das er mir gerade fertigmacht. Es ist ein rotes Woodill Cabrio aus den Fünfzigern, auch „Wildfire“ genannt, und es mutet an wie ein Auto aus einem Disney-Film. Es hat quasi ein Gesicht, es sieht aus, als würde es lächeln.

Stimmt es, dass Sie Ihre Vorliebe für Glamour von Ihrer Mutter haben?

Meine Mutter ist nicht wirklich extravagant. Sie sammelt antikes Zeug. Ich war also immer umgeben von nettem Interieur. Und sie schaute alte Hollywood-Filme in Dauerschleife. Den Glamour habe ich mir eher dort abgeschaut.

Würden Sie Karl Lagerfeld zustimmen, der sagte: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Alles, was Karl sagt, ist für die Masse empörend. Das liebe ich am meisten an ihm! Ich hätte gerne ein Buch mit seinen Zitaten. Und ja, ich denke, ich muss ihm zustimmen. Doch wenn ich morgens nach meinem Work-out im schlichten schwarzen T-Shirt, Stretchhose und Turnschuhen nach Hause komme, denke ich immer: „Oh, es fühlt sich gerade so gut an, ich glaube, ich behalte das an, umso flinker bin ich, wenn ich meine Hausarbeit erledige.“ Aber ich würde niemals in dem Aufzug Lebensmittel einkaufen gehen. Es ist sehr verführerisch, es sich bequem zu machen. Aber es gehört zur Disziplin dazu, sich der Bequemlichkeit nicht gänzlich hinzugeben.

Können Sie sich vorstellen, in 30 Jahren als dicke Frau auf der Couch zu sitzen?

Ich hoffe nicht! Ich versuche, ständig in Bewegung zu bleiben. Frauen, die doppelt so alt sind wie ich, sagen mir immer wieder: Das Wichtigste, was man für sich tun kann, ist in Bewegung zu bleiben. Deshalb gucke ich auch selten Fernsehen. Ich will kontinuierlich etwas tun. Binge-Watching gibt es bei mir nur, wenn ich unterwegs bin. Die Leute fragen mich immer: Was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du es, den inneren Schweinehund zu überwinden und dein Work-Out durchzuziehen.

Und Ihre Antwort?

(lacht) Es sind zwei Ansätze: Der Erste ist, dass ich daran denke, wie glücklich ich sein kann, dass ich überhaupt in der Lage bin, meine Beine zu bewegen. Manche haben diese Möglichkeit nicht, weil sie vielleicht einen Unfall oder eine Krankheit hatten. Das bringe ich mir immer in Erinnerung, um aufzustehen und was zu tun. Denn ich habe Glück. Ich bin nicht krank!

Was ist der Zweite?

Egal, wie sehr ich mich manchmal zwingen muss: Das Wissen, dass ich mich nach einem Work-Out erhabener und besser fühle, ist Motivation. Es geht immer um Ursache und Wirkung. Auch beim Essen. Ich esse sehr gesund, denn ich weiß, dass ich mich danach besser fühle. Letzte Nacht hatte ich einen Schoko-Riegel und danach fragte ich mich: „Warum habe ich das getan?“

Wegen eines Schokoriegels?

Ja, denn wenn man so was normalerweise nicht isst, merkt man schnell, dass es nicht gut tut und welchen Effekt es hat. Wenn man aber ständig so was isst, merkt man nichts mehr. Weil man es gewohnt ist, sich schlecht zu fühlen. Das ist jedenfalls meine Theorie. Und bei dem Schokoriegel ging es nicht mal darum, ob er meinem Äußeren schadet, sondern wie ich mich danach fühlte. Mein Bauch fühlte sich schlecht an. Und ich habe nicht gut geschlafen. Und warum? Weil ich Fernsehen geguckt habe. Dort lief ein Interview mit einem Typen, der exotische Schokoladen herstellt und dafür indisches Patschuli und Düfte verwendet. Deshalb wollte ich plötzlich Schokolade. Also gönnte ich mir eine Toblerone. Das war nicht gut. (lacht)

Wie steht es um Ihre Beziehung mit der Sonne?

Ich liebe Sonnenschein. Ich weiß um die Wirkung. Ich plane gerade eine Reise in die Tropen. Ich mache gerne Urlaub, wo die Sonne ist, nur will ich keine Sonnenbräune. Deshalb trage ich große Hüte, die liebe ich eh. Und ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, einarmig zu schwimmen, während ich in der anderen Hand den Sonnenschirm halte. (lacht)

Haben Sie gute Flirttipps parat?

Ich bin nicht sehr gut im Flirten. Ich bin zu schüchtern. Ich kann das nur auf der Bühne, im echten Leben versage ich. Ich bin wohl auch zu altmodisch. Ich mag es, wenn Männer den ersten Schritt tun. Aber Männer sagen mir auch oft, wie einschüchternd ich auf sie wirke. Es hilft immer zu lächeln – herzlich, offen und interessiert zu sein. Denn cool zu gucken gehört eh zu meiner leichtesten Disziplin. (lacht)

In Ihrem Buch „The Beauty Mark“ geben Sie Frauen den Tipp, die gute Unterwäsche nicht nur für Dates aufzusparen, sondern sie für sich selbst anzuziehen.

Die meisten Frauen sparen sich die besten Stücke in der Tat nur für besondere Anlässe auf. Ich spreche aus Erfahrung: Ich habe früher in einem Unterwäsche-Laden gearbeitet. Es musste für die Kundin dann plötzlich die sexy Unterwäsche sein. Aber Übung macht den Meister – auch im Alltag. So gezwungen auf sexy zu machen, funktioniert nicht. Die beste Verführung passiert, wenn es sich natürlich anfühlt. Deshalb lege ich bei meiner eigenen Kollektion auch immer Wert darauf, dass sie bequem, funktional und sexy ist. Denn schließlich kann man jeden Tag auf den Traumprinzen treffen.

Auch Ihr Debüt-Album (seit Freitag auf dem Markt) ist sinnlich und sexy. Sie singen vom erotischen Rendez-vous und von verbotenen Früchten, an denen Sie naschen.

Einige der Sätze würde ich normalerweise nicht in den Mund nehmen, dazu bin ich viel zu schüchtern. Der französische Songwriter Sébastien Tellier hat das Album für mich geschrieben. Es ist also seine Sicht auf mich und mein Leben.

Aber Sie erkennen sich darin wieder?

Sagen wir so: Es war erst nicht ganz einfach für mich, mich darauf einzulassen. Denn wenn es um Burlesque geht, habe ich die völlige Kontrolle und jede Menge Selbstbewusstsein. Mit dem Album ist es fast so, als würde jemand die Tür zu meinem Privatleben öffnen. Meine Stimme transportiert meine Verletzlichkeit. Sie ist kein Produkt meiner Fantasie wie meine Burlesque-Shows, und man kann sie auch nicht manipulieren. Ich musste für den Gesang wirklich meine Komfortzone verlassen.