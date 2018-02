Lionel Richie über die Beziehung von Tochter Sofia

Sonntag, 18. Februar 2018, 19:25 Uhr

Lionel Richie ist ein richtiger Klischee-Vorzeige-Papa! Väter machen sich bekanntlich am meisten Sorgen um ihre Töchter – und deren Beziehungen. Und mit dem Freund seiner Tochter Sofia, scheint der Sänger gar nicht so einverstanden zu sein.

Die 19-Jährige ist nämlich mit dem 34-Jährigen Scott Disick liiert. Richie erzählte jetzt dem „Daily Telegraph“, dass sein Kind nun in einem Alter sei, in dem sie übers Heiraten nachdenken würde. Er sei sich da allerdings gar nicht so sicher, was die Wahl seiner Tochter betrifft. „Ist das wirklich was fürs Leben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es jetzt nur eine Phase ist und ich werde einfach still in der Ecke stehen, mir einen guten Drink genehmigen und noch keinen Lärm um nichts machen.“

Scott Disick ist ein US-amerikanischer Reality-TV-Star und Unternehmer. Er wurde bekannt durch seine Beziehung zu Kourtney Kardashian.

Tochter erinnert ihn an alte Zeiten

Die Paar-Situation seines Töchterchens vergleicht der Sänger übrigens mit seiner eigenen, als er in dem selben Alter und das erste Mal richtig verliebt war. Sein Vater hätte ihn nämlich „einfach machen lassen“, damit er alleine für sich rausfinden konnte, was gut für ihn ist. „Meine Tochter holt mich also gerade quasi in meine „Afro-Tage“ zurück“, so Richie schmunzelnd. Letztes Jahr zur Weihnachtszeit wurde Sofia Richie dabei gesichtet, wie sie für ihren weitaus älteren Freund im knappen Santa-Kostüm einen Tanz hinlegte – zur Musik ihres Vaters. Also da kann man als Papa ja wohl nicht meckern…