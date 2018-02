Paris Hilton greift hier ziemlich aufgedonnert zum Mikro

Sonntag, 18. Februar 2018, 19:35 Uhr

Ich-Darstellerin Paris Hilton hat mal wieder an einem neuen Song gebastelt. ‚I Need You‘ heißt der Track in dem sie sich aufgedonnert wie weiland Marilyn Monroe zeigte. Das alles wohl eine Liebeserklärung an ihren Lover Chris Zylka, mit dem sie sich kürzlich verlobte.

Foto: Youtube/Paris Hilton

Der hat mit Fotograf Brendan Forbes auch Regie geführt in dem schwülstigen Video mit Textzeilen wie diesen: „Du macht aus mir die Frau, die ich immer sein wollte. Du gibst mir das Gefühl, als wäre ich in einem Traum.“ Dabei ist die Millionärserbin auch noch eingebettet in ein Rosenmeer. Das alles ist nicht neu. Aber immerhin ist das eine Nachricht wert. Denn Nasch einer immerhin über dreijährigen Auszeit meldet sich die 36-Jährige, die im Sommer vorzugsweise auf Ibiza als Diane arbeitet, mit einem Musikvideo zurück!

“Chris ist ein solch talentierter Regisseur!“

“Chris ist ein solch talentierter Regisseur und hat ein großartiges Auge. Immer wenn wir gemeinsam drehen, muss ich lächeln. Es ist ein wirklich aufrichtiges Lächeln, da ich mich sicher fühle“§, schwärmte Miss Hilton im interview mit „Cosmopolitan“. „Ich glaube, dass das Musikvideo noch besser geworden ist, weil er Regie führte. Und ich habe das Gefühl, dass es die genau richtige Zeit war, diesen Song zu veröffentlichen.“