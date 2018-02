Sally Hawkins landet mit "Shape Of Water" im Hollywood-Olymp

Sonntag, 18. Februar 2018, 20:18 Uhr

Jede der Rollen in „Shape of Water – Das Flüsten des Wassers“ wurde einem bestimmten Schauspieler auf den Leib geschrieben – exakt jene Schauspieler, die Regisseur Guillermo del Toro auch für seinen Film anfragte. Und für Sally Hawkins macht er den Weg in den Hollywood-Olymp frei.

Del Toro erklärt, dass jeder der Filmcharaktere unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung in irgendeiner Form mit Liebe konfrontiert wird. „Zwischen Elisa und der Kreatur herrscht eine reine Liebe. Aber auch der Regierungsagent versucht zu lieben, obwohl wir erleben, dass diese Liebe brutal ist; die Liebe, nach der Elisas Nachbar Giles sucht, ist gesellschaftlich nicht akzeptiert; und Elisas beste Freundin Zelda liebt einen Mann, der ihre Liebe nicht verdient. Sogar der General, der das Laboratorium leitet, empfindet eine Art Vater-Sohn-Liebe zu Strickland“.

Und alle Schauspieler, die er anfragte, sagten ja. „Dies ist ein ganz besonderer Film“, sagt Sally Hawkins. „Es hat mir sehr viel bedeutet, ein Teil davon zu sein. Diese Geschichte wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben“.

Auf dem Weg zur Heldin

Die Entwicklung Elisas von einer einsamen und machtlosen Frau zu einer Heldin, die enorme Risiken eingeht, stellt das Herzstück von „Shape of Water“ dar – und diese Entwicklung ist umso heroischer, da es sich um eine Rolle fast ohne Worte handelt. Elisa, die seit einem Kindheitstrauma verstummt ist, kommuniziert mit Hilfe der American Sign Language (ASL). Und als sie in dem Regierungslaboratorium, in dem sie als Reinigungskraft arbeitet, jener seltsamen amphibischen Kreatur begegnet, die dort gefangen gehalten wird, kann sie sich ihr in all ihren Gefühlen verständlich machen.

Der Motor, der diese Geschichte vorantreibt, ist Sally Hawkins, die für einen Academy Award nominiert wurde und erneut eine fantastische Vorstellung gibt. „2013 schickte ich Sally die Nachricht, dass ich eine Rolle für sie schreiben würde“, erinnert sich del Toro, „und sie antwortete mir, dass sie gerade dabei sei, eine Kurzgeschichte über eine Frau, die ein Fisch wird, zu schreiben. Sie schickte mir diese Geschichte, und sie steckte voller Ideen“.

Viele einzigartige Rollen

Hawkins kann auf eine große Bandbreite ausgefallener und einzigartiger Rollen zurückblicken: eine optimistische Lehrerin in Mike Leighs Komödie „Happy-Go-Lucky“, (2008), für die sie mit einem Golden Globe preisgekrönt wurde; ihr für einen Oscar nominierter Part als Cate Blanchetts aus dem Arbeitermilieu stammende Schwester in Woody Allens Tragikomödie „Blue Jasmine“ (2013), und zuletzt als Folk-Art-Künslterin Maud Lewis in „Maudie“ (2017).

Hawkins wusste sofort, dass die Rolle der Elisa keiner anderen davor oder danach gleichen würde, „eine Rolle, die es erfordert, alles, was in einem steckt, herauszulassen. Wenn es darum geht, sich ungefiltert, ohne Worte, auszudrücken, wenn man die Freiheit hat, Augen, Atem und Körper sprechen zu lassen. Das ist Elisa.“.

Als del Toro das Drehbuch schrieb, war Hawkins seine Muse. „Elisa ist nicht jemand der vor der Begegnung mit der Kreatur ein schreckliches Dasein geführt hätte. Sie hatte zwar ganz bestimmt kein glamouröses Leben, aber sie war zufrieden. Und ich brauchte jemanden, der diese Art von Glück verkörpern kann, dessen Gesicht dazu fähig ist, jede Stimmung ohne Worte auszudrücken. Sally besitzt diese besondere Gabe, und deshalb habe ich ihr die Rolle auf den Leib geschrieben. Sally ist eine völlig echte, unaffektierte Person, und ich glaube, dass sie unfähig ist, etwas zu tun, dass nicht emotional wahrhaftig ist.“

Sie dachte, sie war die Falsche

Beim ersten Lesen des Drehbuchs fühlte sich Hawkins so davon angezogen, dass sie anfangs beklommen war. „Es war so bewegend. Es war etwas, dass mir merkwürdig vertraut vorkam und zugleich etwas, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Ich hatte das Gefühl, dass diese Elisa ganz tief in mir drin ist, als ob ich sie in einem anderen Leben gekannt hätte. Und ich hatte außerdem das Gefühl, dass dies das Nonplusultra eines romantischen Märchens ist. Anfangs war ich davon überzeugt, dass sich del Toro die Falsche für die Rolle ausgesucht hat“, gesteht sie. „Es ist jene Sorte romantischer Hauptfigur, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie je würde spielen dürfen. Für mich ist dies ein traumhaftes Geschenk.“

Die nagenden Zweifel, die Hawkins angesichts dieser grenzüberschreitenden Rolle empfand, hatten die Filmemacher nicht. „Bei Sally passiert alles jenseits des vordergründigen Augenscheins“, sagt Dale. „Guillermo brauchte eine sehr instinktive Darstellerin, um dieser Rolle Leben einzuhauchen. Und Sally kann unheimlich viel erreichen mit ihrer Mimik, mit allerkleinsten Gesten, in der Art, wie sie sich bewegt, und sogar mit dem Klang ihres Schweigens.“

Starke Visionen

Hawkins blieb nichts anderes übrig als sich Hals über Kopf in dieses Abenteuer zu stürzen, in Elisas aufblühenden Mut und in die blühende Fantasie dieser Geschichte, die völlig unerwartet real wird – und dies mit dem denkbar merkwürdigsten Partner. Die Zusammenarbeit mit del Toro half ihr, die Zügel loszulassen und in diese Welt einzutauchen. „Sich in Elisa einzufühlen war ein unglaublich intensiver innerer Trip, doch Guillermo ist so offen für die Kreativität anderer, dass er mir sehr dabei geholfen hat“, erkärt Hawkins. „Er hat eine so starke Vision, dass er deine Ängste, egal welche, einfach wegnimmt und sagt ‚lass das meine Sorge sein.‘“.

Ihre Ängste wurden ihr weggenommen, doch die Anforderungen blieben auf einem hohen Level. „Bevor Guillermo nicht deine Herznote fühlt, ist er nicht zufrieden“, ergänzt Hawkins. „Er will in jeder Einstellung ergriffen werden. Aber ich finde, dass dies für einen Schauspieler auch eine schöne Herausforderung ist. Er bringt einen dazu, immer auf der Höhe seiner Fantasie mitzuhalten.“

Für Hawkins bedeutete dies zuallererst eine steile Lernkurve. Bereits lange vor den Proben nahm sie Kurse für Gebärdensprache (ASL) und Tanzunterricht. Sie begann sich in Elisas Bewegungen einzufühlen, in ihre Leichtfüßigkeit, mit der sie den Boden berührt. „Für mich schien sie immer zu schweben, immer irgendwie zu tanzen, und dieses Außerweltliche in ihrer physischen Erscheinung wollte ich einfangen“, erklärt sie. „An Elisa ist alles so zart, ich fand, dass auch ihre Zeichensprache zart und mit ihrem Wesen in Einklang sein sollte.“

Begegnung mit der Kreatur

Die Veränderung von Elisas Welt beginnt als sie die Kreatur erstmals in ihrer Transportkammer erspäht – und sofort merkt, dass sich darin etwas sehr Lebendiges befindet. Über das Wesen sind nur wenige Details bekannt: dass es wahrscheinlich das letzte seiner Art ist, dass es von den Eingeborenen am Amazonas angebetet wird, dass es eine wundersame Lungenstruktur hat, die es ihm erlaubt, an Land zu atmen – also von potentiellem Interesse für den Wettlauf um die Eroberung des Alls –, und dass die sowjetischen Militärs es ebenfalls haben wollen. Und dass der Mann, der das Wesen einfing, über dessen Intelligenz und physische Sonderbarkeit beunruhigt ist und glaubt, dass es eine schwere Gefahr für die Menschheit darstellt.

Doch davon sieht Elisa nichts, als sie das irisierend schöne Wesen in Ketten zum ersten Mal erblickt – für sie verkörpert es eine überwältigende Einsamkeit, und deshalb gewährt sie ihm all ihre Aufmerksamkeit