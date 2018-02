Eine Goldene Kamera für Liam Neeson

Montag, 19. Februar 2018, 12:23 Uhr

Seit dem peinlichen Gosling-Gate letztes Jahr bei der „Goldenen Kamera“ scherzt man ja vorzugsweise, dass jeder internationale Star eine Goldene Kamera bekommt, der gerade in der Nähe ist. Hollywood-Star Liam Neeson wird in diesem Jahr für das „Lebenswerk International“ ausgezeichnet.

Foto: WENN.com

Keine Ahnung wo er nächste Woche ohnehin auf Reisen wäre. Liam Neeson wird die goldene Trophäe aber auf jeden Fall persönlich in Empfang nehmen. In der Rolle des Oskar Schindler in Steven Spielbergs Holocaust-Epos „Schindlers Liste“ katapultierte Liam Neeson sich 1993 über Nacht in die erste Liga Hollywoods. Für diese Rolle wurde er für den Golden Globe sowie den Oscar nominiert. Danach war der charismatische Ire als Volksheld in „Rob Roy“ und als Freiheitskämpfer in „Michael Collins“ zu sehen.

Bis heute hat er über 70 Filme gedreht. So verkörperte er verschiedene Charaktere in „Star Wars Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (1999), Martin Scorseses Drama „Gangs of New York“ (2003), „Tatsächlich…Liebe“ (2003), „Batman Begins“ (2005) und „The Dark Knight Rises“ (2012).

Der späte Actionheld

Mit dem Thriller „96 Hours“ wagte sich Liam Neeson auf neues Terrain – und der späte Actionheld war geboren.Ein Job, der eigentluch immer Jüngeren vorbehalte war. Es gab nicht nur zwei Fortsetzungen, sondern es folgten weitere Blockbuster wie „The Grey – Unter Wölfen“ (2012) und „Non-Stop“ (2014). 2017 spielte er schließlich Pater Ferreira in Scorseses „Silence“ und ganz aktuell haben die Kinobesucher den 65-Jährigen im Thriller „The Commuter“ sehen können. Doch damit nicht genug: So hat der Schauspieler gerade erst die Dreharbeiten zu Steve McQueens „Widows“ beendet.

„Liam Neeson zeichnet seit Jahrzehnten eine enorme Präsenz vor der Kamera aus, und gleichzeitig ist er der Inbegriff eines ’stillen Leinwandstars‘. In jeder seiner Rollen zeigt er sich in Topform – sowohl körperlich als auch in den verschiedensten Facetten seines darstellerischen Könnens“, so die Redaktion der Goldene Kamera. „Auf dem Höhepunkt seiner Karriere entschied er sich, das Kinopublikum neben anspruchsvollen Charakterrollen zusätzlich als Actionheld zu begeistern. Mit spielerischer Leichtigkeit variiert der Hollywood-Star zwischen Genres, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Ein Karriere, die ihresgleichen sucht.“

Die Verleihung der Goldenen Kamera findet am 22. Februar 2018 in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr im ZDF übertragen.