US-Wunderkind Flynn McGarry kocht in Berlin

Montag, 19. Februar 2018, 20:45 Uhr

Dieser Koch ist das genaue Gegenteil eines Spätzünders. Erst 19 Jahre alt, stand Flynn McGarry schon in etlichen Gourmet-Tempeln am Herd. Jetzt bekocht er auch die Gäste der Berlinale.

Flynn McGarry zieht es immer wieder in die Küche. Foto: Jens Kalaene

Der Jungstar mit der roten Tolle ist da: Der kalifornische Koch Flynn McGarry ist Gast in der Berlinale-Reihe „Kulinarisches Kino“, in der die Festivalgäste bei den Filmen auch bekocht werden. Der Restaurant-Chef aus Kalifornien hat schon einige Jahre als Spitzenkoch auf dem Buckel – er stand in Weltklasse-Adressen wie dem „Geranium“ in Kopenhagen und im „Eleven Madison Park“ in New York am Herd. Mit dem Restaurant „Gem“ wagt er seinen vielleicht wichtigsten Karriereschritt – im Alter von 19 Jahren.

Foto: Will McGarry

Seine Lebensgeschichte zeigt der 83-jährige Doku-Film „Chef Flynn“ von Cameron Yates. McGarry tischt auch am Donnerstag noch einmal auf, beim „Youth Food Cinema-Tag“ mit Schülern.

Film über das Koch-Wunderkind

Chef Flynn fängt das Erwachsenwerden eines Koch-Wunderkinds ein, das lernen muss, mit plötzlichem Ruhm, Mobbing und einer sehr ungewöhnlichen Familiendynamik umzugehen. Im Alter von zehn Jahren eröffnete Flynn McGarry einen Supper Club im Wohnzimmer seines kalifornischen Elternhauses, setzte seine Klassenkameraden als Aushilfsköche ein und servierte staunenden Gästen ein saisonal zusammengestelltes Degustationsmenü.

Foto: Will McGarry

Im Lauf der Zeit entwächst Flynn – als Teenager und als Koch – der elterlichen Küche und der Kamera seiner Mutter. Mit persönlichem Archivmaterial aus 18 Jahren und dem intimen Blick des Cinéma vérité ist dies nicht nur das Porträt eines angehenden Stars, der früh der Medienöffentlichkeit ausgesetzt wird, sondern auch eine Studie über Mutterschaft und was es bedeutet, seine eigene Identität zur Förderung der Leidenschaft seines Kindes aufzugeben. (dpa/KT)