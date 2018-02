Warum sich Cathy Lugner heute Abend im TV ganz nackig macht

Montag, 19. Februar 2018, 12:52 Uhr

In einer neuen Episode von „Naked Attraction – Dating hautnah“ suchen Promi-Lady Cathy Lugner (28) und Robin (25), der als Friseur, Make-up Artist und Drag Queen arbeitet, heute Abend den Mann fürs Leben. Wer kann die beiden mit nackten Tatsachen überzeugen?

Single Cathy Lugner ist auf der Suche nach einem Mann. Foto: RTL II

Cathy Lugner (28) war bekanntlich mit dem Wiener Baumogul Richard Lugner verheiratet. Seit ihrer Scheidung im November 2016 ist sie Single. Die gelernte Krankenschwester ist seit einigen Jahren in verschiedenen TV-Sendungen zu sehen und lebt inzwischen in Düsseldorf. Als „Person des öffentlichen Lebens“ ist es gar nicht so einfach, einen neuen Partner zu finden – doch Cathy Lugner ist bereit für eine neue Liebe: „Körperliche Anziehung in einer Partnerschaft ist superwichtig. Mein neuer Partner muss nicht unbedingt wie Meister Proper aussehen. Aber irgendwas muss er haben, was mich fesselt – zum Beispiel schöne Augen.“

Kandidaten zwischen 23 und 34

An „Naked Attraction“ reize sie das Experiment, potenzielle neue Partner auf eine ganz ungewöhnliche Art kennenzulernen. Und das ist ja noch gelinde ausgedrückt…

Bei „Naked Attraction“ trifft Cathy Lugner auf Andreas (34) aus Baden-Württemberg, Anselm (23) aus Augsburg, Denis (28) aus Niedersachsen, Rico (32) aus Berlin, Timm (27) aus Oberhausen und Thomas (32) aus Nordrhein-Westfalen. Schließlich wird sie sich dann auch noch ganz nackt präsentieren müssen…

Single Robin mit Moderatorin Milka Loff Fernandes. Foto: RTL II

Mann sucht Mann

Der 25-jährige Robin Huth aus Düsseldorf arbeitet als Friseur und Make-Up-Artist. Außerdem steht er regelmäßig als Drag Queen auf der Bühne (siehe Video unten). Er ist seit anderthalb Jahren Single und hätte gerne mal wieder einen Mann an seiner Seite. Jedoch sagt Robin über sich selbst: „Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch – mit Einschränkungen jeglicher Art und Weise kann ich nicht gut umgehen.“ Sein Traummann sollte etwa die selbe Körpergröße und schönes volles Haar haben.

Robin hat die Qual der Wahl zwischen Florian (23) aus Bayern, Joachim (49) aus Jena, Marco (26) aus Berlin (den stewllen wir heute noch vor), Philipp (33) aus Köln, Tobias (30) aus Österreich und Ty (30) aus Berlin. Ob Cathy Lugner und Robin ihr Glück bei „Naked Attraction“ finden?