Daniel Brühl: Premiere des Thrillers "7 Tage in Entebbe"

Dienstag, 20. Februar 2018, 14:55 Uhr

Mit minutenlangem Applaus wurde gestern Abend der hochemotionale Thriller „7 Tage in Entebbe“ der auf wahren Ereignissen basiert, bei seiner Weltpremiere auf der Berlinale 2018 gefeiert.

Daniel Brühl mit Gattin Felicitas Rombold. Foto: AEDT/WENN.com

Die große Zustimmung des Premierenpublikums galt nicht nur dem Regisseur José Padilha und seinen Hauptdarstellern Daniel Brühl und Rosamund Pike. Besonders beeindruckt war es von Jacques Lemoine, dem Flugzeugingenieur der entführten Maschine, der eigens für die Weltpremiere nach Berlin gekommen war. Im Blitzlichtgewitter auf dem Roten Teppich des Berlinale Palastes standen außerdem der Schauspieler Omar Berdouni sowie die Produzenten von Participant Media und Working Title Films.

Der Film begeisterte die Zuschauer nicht nur durch das beeindruckende Spiel von Brühl und Pike, sondern auch durch das umfassende Bild der historischen Ereignisse, das der Zuschauer durch die authentische Regie von José Padilha erfährt – Ereignisse, die bis heute in ihrer politischen Dimension relevant sind.

Regisseur Jose Padilha, Rosmanund Pike &, Daniel Brühl. Foto: AEDT/WENN.com

Und darum geht’s

27. Juni 1976 – eine Gruppe palästinensischer und deutscher Terroristen kapert die Air France Maschine 139 auf ihrem Flug von Tel Aviv nach Paris und erzwingt eine Landung in Entebbe, Uganda. Die israelischen Geiseln an Bord sollen gegen palästinensische Gefangene ausgetauscht werden. Mit einem Ultimatum von nur einer Woche muss die Regierung in Israel eine schwerwiegende Entscheidung treffen – durchbricht sie ihre bisherige Maxime, mit Terroristen nicht zu verhandeln? Es folgen 7 Tage in Entebbe, die sowohl die Politiker als auch die Kidnapper ans Äußerste bringen…