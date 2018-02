Frances Bean Cobain liebt die hier

Dienstag, 20. Februar 2018, 13:09 Uhr

Frances Bean Cobain verrät, welcher ihr absoluter Lieblingssong aus der letzten Dekade ist. Die Tochter des 1994 verstorbenen Nirvana-Mitglieds Kurt Cobain und des ehemaligen Models Courtney Love macht ihre Liebe für die Band Peace deutlich.

Sie verriet, dass deren Lied ‚From Under The Liquid Glass‘ einen ganz besonderen Eindruck bei ihr hinterlassen hat. Auf Instagram postete die 25-Jährige einen Clip vom Video des im Jahr 2017 erschienen Songs. Es zeigt den Frontmann der englischen Indie-Rockband, Harry Koisser, singend, während er in einer Badewanne unter Wasser liegt. Darunter schreibt sie: „Das ist mein Lieblingslied aus den letzten zehn Jahren. #peacetheband from under the liquid glass.“

Frances kann sich freuen: Peace wollen am 4. Mai ihr drittes Studioalbum herausbringen. Der Titel der Leadsingle ist bereits bekannt, er soll ‚Power‘ lauten. Über den Schreibensprozess und das Aufnehmen sprach Koisser erst kürzlich. Er sagte: „Ich war ein totaler Stadtmensch. Dann habe ich sechs Monate im richtigen Wald verbracht. Es war wie im ‚Hobbit‘. Extrem isolierend und unheimlich.“ (Bang)