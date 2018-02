Neues vom aufsteigenden Superstar Saoirse Ronan

Dienstag, 20. Februar 2018, 21:50 Uhr

Saoirse Ronan facht die Spekulationen an, dass sie einen Balletttänzer datet. Die 23-jährige Schauspielerin soll in den letzten Wochen ihrem neuen Angebeteten Calum Lowden näher gekommen sein, nachdem sie sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt hatten.

Foto: JRP/WENN

Am Sonntagabend wurden sie beim Dinner anlässlich der BAFTAs (18. Februar) beobachtet, wie sie zusammen Zeit verbrachten. Ein Insider erzählte: „Saoirse hat zwar nicht gewonnen in dieser Nacht, aber sie hätte nicht glücklicher aussehen können. Sie ging nach der Preisverleihung direkt zu dem offiziellen Dinner im Grosvenor House in der Park Lane und traf sich wieder mit Calum. Sie sahen so aus, als ob die Dinge großartig zwischen ihnen laufen würden.“

Alles noch geheim?

Die ‚Lady Bird‚-Schauspielerin und der Shootingstar des Royal Swedish Ballet sollen ihre nachgesagte Romanze in der Nacht unauffällig gehalten haben. Der Nahestehende fügte im Gespräch mit ‚The Sun‘ hinzu: „Es ist noch die Anfangszeit und sie haben versucht, kein Aufsehen zu erregen, aber der Funke, der zwischen ihnen übersprang, war nicht zu übersehen.“

Erst kürzlich wählte Saoirse während eines Spiels in der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ Bruno Mars als ihren Fantasie-Freund aus.

Doch als Ellen sie darauf aufmerksam machte, dass Bruno bereits eine Freundin hat, scherzte Saoirse: „Kameradschaft ist in Ordnung. Auch eine Freundschaft wäre in Ordnung. Oder auch, wenn wir uns nur Emails schreiben und miteinander korrespondieren.“ Der ‚Brooklyn‘-Star gab gegenüber der TV-Moderatorin zu, dass sie nicht gut im Daten sei. Sie sagte: „Ich weiß nicht, wie man datet… Ich date nicht… Ich stehe nicht auf das ganze ‚Lass uns zum Abendessen ausgehen‘ Zeug.“