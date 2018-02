Toni Braxton gibt Verlobung bekannt

Dienstag, 20. Februar 2018, 13:36 Uhr

Toni Braxton und Birdman sind verlobt. Die 50-jährige Sängerin bestätigt, dass sie und der 49-jährige Rapper heiraten werden. Schon seit November letzten Jahres wurde spekuliert, dass das Pärchen verlobt sein könnte, da Toni bei den Soul Train Awards mit einem gewaltigen Klunker an ihrem Verlobungsfinger gesichtet wurde.

Foto: Derrick Salters/WENN.com

Nun zeigte sie auch in einem kurzen Teaser für ihre TV Show ‚Braxton Family Values‘ ihren Diamantenring und sagt in der Preview der Show zu ihren Schwestern: „Ich habe eine Ankündigung zu machen… Ich bin verlobt.“ Toni und Birdman kennen sich bereits seit 2002 als sie gemeinsam an Birdmans Hit ‚Baby You Can Do It‘ arbeiteten.

Im Mai 2016 begannen sie miteinander auszugehen und zeigten sich zum ersten Mal bei dem BET Awards im gleichen Jahr gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch Birdman spielte ihre Beziehung zu diesem Zeitpunkt noch herunter, indem er erklärte: „Wir chillen nur zusammen.“

„Ich finde, er ist ein netter Mann“

Den Segen von seiner zukünftigen Schwiegermutter scheint der Musiker bereits zu haben. Tonis Mutter Evelyn Braxton sagte in einem Radio Interview in der ‚The Rickey Smiley Morning Show‘ in 2016: „Ich finde, er ist ein netter Mann. Mir ist es egal, was andere über ihn sagen. Er ist ein netter Mann. Er ist vollkommen respektvoll. Seitdem ich diesen Mann kenne, war er phänomenal.“