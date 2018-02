"Black Panther": Regisseur total überwältigt von Giga-Erfolg

Mittwoch, 21. Februar 2018, 16:20 Uhr

Der Superheldenfilm „Black Panther“ räumt an den Kinokassen ab und wird zum kulturellen Phänomen. Regisseur Coogler ist überwältigt.

Danai Gurira (Okoye) am Set mit Ryan Coogler Foto: Matt Kennedy/Marvel Studios 2018

Nach dem bemerkenswert erfolgreichen Start des Superheldenfilms „Black Panther“ hat sich Regisseur Ryan Coogler (31) bei Fans, Kritikern und seinem Team bedankt. „Nicht in einer Million Jahren hätten wir damit gerechnet, dass ihr uns alle so sehr unterstützen würdet“, schrieb der 31-Jährige in einem Brief, den die Produktionsfirma Marvel Studios am Dienstag bei Twitter veröffentlichte.

Der fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzte Film hat weltweit einen äußerst erfolgreichen Kinostart hingelegt und wird auch von Kritikern gefeiert.

Zu sehen, wie Menschen aller Hintergründe sich verkleiden, ihr kulturelles Erbe feiern und teilweise in den Lobbys der Kinos tanzen, habe ihn und seine Frau zu Tränen gerührt, schrieb Coogler. Menschen aus aller Welt hätten an dem Film mitgearbeitet, weil sie an die Geschichte geglaubt hätten. „Tief in uns drin haben wir alle gehofft, dass die Leute einen Film über einen fiktiven Staat in Afrika anschauen würden, besetzt mit Schauspielern afrikanischer Herkunft.“

Weiter heißt es: „Ich fühle mich noch immer demütig, wenn ich daran denke, dass die Leute bereit dazu sind, ihr Geld und ihre Zeit zu investieren, um den Film zu sehen – aber Menschen mit jeglichem Hintergrund zu sehen, wie sie Kleidung tragen, die ihre Herkunft zelebrieren, Fotos machen neben unserem Poster mit ihren Freunden und ihrer Familie und manchmal im Foyer der Kinos tanzen – hat mich und meine Frau oft zu Tränen gerührt.“

Regisseur Ryan Coogler und Gattin Zinzi Evans. Foto: STILLMOVING LTD

Unfassbarer Rekordkurs

Marvels neuestes Superheldenepos ist in Amerika auf einem unfassbaren Rekordkurs. In nur drei Tagen spielte das Actionspektakel 192 Millionen Dollar ein und ist damit der stärkste Start eines neuen Superheldenfilms aller Zeiten und der fünftbesten Start in der Geschichte des US-Kinos. Es ist nicht nur der fast ausschließlich schwarze Cast, der bei Fans, Schauspielkollegen und Kritikern für überbordende Begeisterung sorgt, sondern auch die geballte Frauen-Power des Films. Seit seiner Weltpremiere in Los Angeles Ende Januar entwickelt sich das Spektakel zu einem kulturellen Pop-Phänomen – und er hat seinen Siegeszug gerade erst angetreten.

Auch in Deutschland legte der neue Marvel-Star einen wahrhaft heldenhaften Kinostart hin – am Startwochenende tauchten 415.000 Zuschauer in die wunderbare Welt von Wakanda ein. Damit erzielte das Solo-Abenteuer von Black Panther ein Einpielergebnis von 4,7 Millionen Euro und markiert für sich den besten Start eines neuen Single-Helden des Marvel Cinematic Universe und den zweitbesten Neustart eines MCU-Helden nach den „Guardians“.