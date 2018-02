Cindy Crawford: Ohne dieses Zeug geht gar nichts

Mittwoch, 21. Februar 2018, 20:58 Uhr

Wieder was dazu gelernt: Cindy Crawford geht niemals ohne ihren Charlotte Tilbury-Lippenstift aus dem Haus. Das 52-jährige Model hat sich nun zu den Schönheits-Produkten geäußert, ohne die sie nicht leben kann und gibt zu, dass sie sich komisch fühlen würde, wenn sie ihren Lieblingslippenstift nicht immer dabeihätte.

Foto: WENN.com

Als sie nach den Produkten gefragt wurde, ohne die sie das Haus nie verlässt, verriet sie dem ‚W-Magazin‘: „Den ‚Terry Light Expert Click light Foundation‘-Pinsel, den ‚Josie Maran Color‘-Lippenstift in der Farbe ‚Spice‘, Mascara und ein Charlotte Tilbury-Lippenstift.“ Die amerikanische Ikone gab auch zu, Fan des ‚Perfect‘-Brauenstifts von Anastasia Beverly Hills zu sein, einem Lieblingsprodukt von Prominenten wie Kim Kardashian West und Victoria Beckham. Aber das Model teilt auch gerne die Expertentipps, die sie über die Jahre von Experten bekommen hat.

Sie verrät ihre Beauty-Geheimnisse gerne

Sie erklärte: „Ich behalte gute Beauty-Geheimnisse nie für mich. Ich liebe es, anderen Frauen zu erzählen, was bei mir funktioniert.“ Cindy, die mit dem früheren Model Rande Gerber verheiratet ist und mit ihm Tochter Kaia (16) und Sohn Presley (18) hat, wohnt mit ihrer Familie in einem Strandhaus in Malibu. Auch deshalb ist einer ihrer wichtigsten Tipps, „jeden Tag einen Sonnenschutz zu benutzen“.