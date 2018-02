Jessica Chastain: Rolle in "Es"-Fortsetzung?

Mittwoch, 21. Februar 2018, 14:10 Uhr

Horror geht ja immer, vor allem in Serie. Längst ist ein Sequel zum Kino-Schocker „Es“ geplant. Nun soll auch Hollywodstar Jessica Chastain womöglich mit dabei sein.

Foto: Brian To/WENN.com

Der böse Clown aus dem Bestseller „Es“ von Horror-Meister Stephen King räumte im vorigen Jahr richtig an den Kinokassen ab. Der argentinische Regisseur Andy Muschietti („Mama“) plant nun eine Fortsetzung seines Gruselhits, möglicherweise mit der US-Schauspielerin Jessica Chastain (40, „Zero Dark Thirty“).

Die Fortsetzung spielt 27 Jahre später

Laut „Deadline.com“ verhandelt die Kalifornierin um die Rolle der erwachsenen Filmfigur Beverly. In „Es“ terrorisierte der sadistische Killer-Clown Pennywise (Bill Skarsgard) Kinder in einer Kleinstadt, die Fortsetzung spielt 27 Jahre danach. Nun werden die Erwachsenen bei ihrer Rückkehr in den Heimatort verfolgt.

Chastain spielte bereits 2013 in Muschiettis Horrorfilm „Mama“ mit. Ab März ist sie in dem Film „Molly’s Game“ in den deutschen Kinos zu sehen. (dpa/KT)