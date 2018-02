Karla Souza über ihre Vergewaltigung durch einen Regisseur

Mittwoch, 21. Februar 2018, 20:29 Uhr

Karla Souza gibt an, von einem Regisseur vergewaltigt worden zu sein. Die ‚How To Get Away with Murder‘-Darstellerin überrascht mit einem schrecklichen Geständnis. Die Schauspielerin soll während eines einmonatigen Drehs in Mexiko zu Beginn ihrer Karriere von einem Regisseur, dessen Namen sie nicht verraten will, vergewaltigt worden sein.

Im Interview mit ‚CNN en Espanol‘ erzählt die 32-Jährige, wie die Übergriffe begonnen haben: „Er hat an meine Hotelzimmertür geklopft und wollte über eine Szene sprechen und ich dachte nur ‚Es ist zwei Uhr nachts, das ist unangebracht und sollte nicht passieren‘.“ Die Schauspielerin entschloss sich, die Tür nicht zu öffnen und zahlte am Morgen auf dem Set den Preis für ihren Mut. „Am nächsten Tag hat er entschieden, meine Szene heute nicht zu filmen und er hat mich vor allen anderen zur Schnecke gemacht. Das war psychologischer Terror, den er gegen mich ausübte“, erklärt Souza.

Warum solange gewartet?

Ihr Widerstand gegen die unangebrachten Annäherungsversuche wurde so eingedämmt und schließlich entschied sie sich nach einem Monat voller Schikane nachzugeben. „Ich habe nachgegeben und [ihn mich küssen lassen], er hat mich an Stellen berührt, die ich nicht wollte und bei einem dieser Vorfälle hat er mich gewalttätig angegriffen und ja, er hat mich vergewaltigt“, offenbart der tapfere Serienstar.

Souza hat bis heute mit diesen Aussagen gewartet, weil sie Angst hatte, dass die Vorwürfe damals ihrer Karriere schaden hätte können. Mit ihren Anschuldigungen reiht sich die schöne Darstellerin in eine Reihe an starken Frauen, die in den vergangenen Monaten den Missbrauchsskandal in Hollywood aufgedeckt haben. (Bang)