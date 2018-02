Lollapalooza in Berlin mit Kraftwerk und denen hier

Mittwoch, 21. Februar 2018, 14:29 Uhr

Das deutsche Lollapalooza-Festival zieht mal wieder um. Im September findet das Festival diesmal im Berliner Olympiastadion statt. Die Besetzung ist hochkarätig.

Die Herrschaften von Kraftwerk. Foto: Peter Böttcher/Warner Music

Nach einem Ausflug auf die Rennbahn Hoppegarten im letzten Jahr, ist das Festival zurück in der Heimat – zurück in Berlin! Das Lollapalooza hat zur vierten Auflage in Berlin auch Kraftwerk im Programm. Auf der Bühne stehen werden außerdem der kanadische R&B-Musiker The Weeknd, der Indie-Rapper Casper, Star-DJ David Guetta, Ex-Oasis-Sänger Liam Gallagher, wie die Veranstalter ankündigten.

Ihre jeweils einzigen Festivalshows in Deutschland werden in diesem Jahr die beiden US-Bands Imagine Dragons und The National beim Lollapalooza Berlin spielen.

Anfang September

Ebenfalls mit dabei: Kygo, Armin van Buuren, Ben Howard, Dua Lipa, Freundeskreis, RAF Camora & Bonez MC, Scooter, Rag’n’Bone Man, Years & Years, SXTN, RIN, The Wombats, DVBBS, Showtek, NERVO, Jonas Blue, Friendly Fires, Sofi Tukker, Jorja Smith, Lewis Capaldi, Wolf Alice, Oliver Koletzki, San Holo, Alison Wonderland, Ofenbach, Alexis Taylor, Gurr, Dhani Harrison, Giant Rooks.

Das Festival steigt in diesem Jahr am 8. und 9. September im Berliner Olympiastadion und Olympiapark, nachdem es im Vorjahr in Hoppegarten extreme Verkehrsprobleme gegeben hatte.

Tagestickets ab 79,00 Euro

Das populäre US-Festival wurde 1991 von Jane’s Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. 2015 feierte es auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Neben der Musik ist das Lollapalooza auch für eine zirkusartige Atmosphäre und Artistik bekannt.

Die Earlybird Tickets sind bereits ausverkauft. Das 2-Tage-Ticket ist ab sofort für 139,00 €, Tagestickets sind für 79,00 € auf der Website erhältlich. Wer das exklusive Erlebnis sucht, sichert sich Lolla Experience Tickets für 229,00 € oder VIP Tickets für 289,00 €. Junior Tickets für 11- bis 14-jährige Gäste sind für 30,00 € weiterhin im Verkauf. Alle Preise inklusive Vorverkaufsgebühren. (dpa/KT)