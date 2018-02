Margot Robbie: Die Rolle als Eishexe war befreiend!

Mittwoch, 21. Februar 2018, 16:54 Uhr

Margot Robbie fand die Rolle der Tonya Harding „befreiend“. Die 27-jährige Schauspielerin und Produzentin verkörpert im aktuellen Biopic ‚I, Tonya‘ die in Ungnade gefallene Olympionikin und Eiskunstläuferin.

Tonya Harding (Margot Robbie) bei der Siegerehrung. Foto: DCM

Seit seiner Veröffentlichung erhält der Film durchweg gute Kritiken, sogar drei Oscars könnte er im nächsten Monat mit nach Hause nehmen. Die anstehende Award-Zeremonie vergleicht Margot derweil mit den olympischen Spielen.

Dem ‚Stylist Magazine‘ erklärt sie: „Der Fakt, dass wir mit diesem Film sogar zu den Oscars gehen, das ist wie als Tonya Harding bei den olympischen Spielen antrat. Ich habe das Gefühl, dass die Leute sagen werde ‚Wie habt ihr es geschafft, euch in dieses schicke Event zu schleichen?‘ Es ist symbolisch für Tonyas Reise, einfach zu sagen ‚Sch**ß drauf. Ich bin hier. Nehmt es oder nicht.‘ Der Grund, weshalb die Leute Tonya aggressiv fanden, war, dass sie sich nicht für sich selbst entschuldigte. Deshalb war es so befreiend, sie zu spielen. Ich entschuldige mich andauernd. Das hasse ich an mir.“

„Ich bin der Rolle hinterhergerannt“

Dass Margot Robbie die Rolle der Tonya besonders am Herzen lag, bewies sie schon vor kurzem in einem Interview. Darin beschrieb sie, dass sie sich richtiggehend anstrengen musste, um den Part zu bekommen – ein Einsatz, der sich offensichtlich gelohnt hat. Im Gespräch mit der ‚MailOnline‘ bei der britischen Filmpremiere des Streifens erklärte sie: „Ich glaube wirklich nicht, dass mir irgendjemand die Rolle gegeben hätte, wenn ich dem nicht hinterhergerannt wäre und ich war einfach nicht darauf vorbereitet, weitere zehn Jahre darauf zu warten, dass mir jemand eine Rolle wie diese anbietet.“

Kinostart in Deutschland ist erst am 22. März.