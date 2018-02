Robyn: Neues Album kommt 2018

Mittwoch, 21. Februar 2018, 21:40 Uhr

Robyn wird noch dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen. Die 38-jährige Sängerin lässt die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Die Musikerin verriet im Gespräch mit einem Fan auf Twitter, dass das lange Warten auf ein Nachfolgeralbum von ‚Body Talk‘ aus dem Jahr 2010 endlich ein Ende hat.

Foto: WENN.com

Auf die Frage, wer denn entscheiden würde, wann die neue Musik veröffentlicht wird, antwortete sie: „Ich mache das. Irgendwann dieses Jahr, Liebling.“ Die lange musikalische Durststrecke dürfte also bald ein Ende finden. Für ihre neue Musik könnte Robyn auch auf tolle Kollaborationen zurückgreifen.

Der Sänger Joe Mount verriet im Interview mit ‚NME‘, dass er sehr gerne mit der Sängerin zusammenarbeiten würde: „Ich habe mit Leuten an meiner eigenen Musik gearbeitet und ich treffe mich im März mit Robyn und wir arbeiten gemeinsam an Zeug. […] Jedes Mal wenn ich etwas mit Robyn mache, werde ich sehr aufgeregt und hoffentlich werde ich stark in ihr neues Album eingespannt, aber wir werden sehen.“

Offener Brief

Die ‚Dancing On My Own‘-Interpretin unterschrieb daneben erst kürzlich einen offenen Brief, der in der schwedischen Zeitung ‚Dagens Nyhter‘ veröffentlicht wurde. Darin sprechen sich die Musikerin und weitere Popstars wie Zara Larsson gegen sexuellen Missbrauch in der europäischen Musikindustrie aus. „Sexuelle Belästigung und Gewalt müssen Folgen, wie Vertragsbeendigungen haben. Wir packen die Schande wieder dahin, wo sie hingehört – zu den Tätern und Duldern“, heißt es in dem Brief.