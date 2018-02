Cro: Hier ist das neue Video "Computiful"

Donnerstag, 22. Februar 2018, 20:40 Uhr

Im September vergangenen Jahres veröffentlichte Rapper Cro mit tru. sein drittes Studioalbum, das direkt auf Platz 1 der Deutschen Charts landete. Heute feiert das Video zu seiner neuen Single „Computiful“ (Carlifornia RMX) Premiere.

Foto: Promo

Du bist so Computiful – mit dieser Wortneuschöpfung fängt Cro den Zeitgeist des Spiels mit der digitalen vermeintlich schnellen Liebe ein und führt das Ausmaß dieser gesellschaftlichen Entwicklung auf künstlerische Weise ad absurdum. Der Track vereint das Beste aus altem und neuem Cro: Ein Song, der inhaltlich tief unter die Oberfläche dringt, mit einer Melodie und Hook, die mit Leichtigkeit ins Ohr gehen.

Die Schnelllebigkeit, der wir uns alle in Form von Social Media, Hypes, Klicks & Likes stellen müssen, verändert uns als Gesellschaft. Das Internet verändert rapide, wie wir leben, wer wir sind, wer wir sein wollen und wie wir lieben.

Auf der Jagd nach der kurzfristigen Befriedigung und einer noch besseren Gelegenheit wischen wir einfach “to the left“, wenn uns irgendetwas nicht passt. In diesem Meer an unendlichen Möglichkeiten werden echte Werte scheinbar immer belangloser. Mit Computiful fängt CRO dieses Zerrbild der Liebe gewohnt musikalisch-stark & zeitgemäß-elegant ein und hält mit einem Mix aus Soul, Rap, Pop und Funk, der an Daft Punk erinnert, der Gesellschaft 2.0 den Spiegel vor.

Festival-Shows 2018

18.05. Goitzschesee – Sputnik Spring Break

01.06. Korbach – Hessentag

02.07. Hamburg – Channel Aid

06-08.07. Ferropolis – Splash!

18.08. Aschaffenburg – Afrika-Karibik-Festival

stay tru. Tour 2018

08.11. Düsseldorf – Iss Dome

09.11. Hamburg – Barclaycard Arena

10.11. Berlin – Max Schmeling Halle

11.11. Frankfurt – Festhalle

16.11. München – Olympiahalle

17.11. Nürnberg – Arena

23.11. Stuttgart – Schleyerhalle

29.11. Bremen – ÖVB Arena

30.11. Hannover – TUI Arena

01.12. Leipzig – Arena