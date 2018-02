Natalie Portman in "Auslöschung": Neuer Trailer

Donnerstag, 22. Februar 2018, 14:04 Uhr

Mit einem neuen Trailer gab Netflix heute den 12. März als offiziellen Starttermin für Alex Garlands von Fans heißersehnten Sci-Fi-Thriller „Auslöschung“ bekannt. Der war bislang von Paramount Pictures für einen Kinostart am heutigen 22. Februar angekündigt.

Foto: Paramount Pictures/Netflix

Offenbar ist er nun bei Netflix gelandet. „Auslöschung“, das auf den gefeierten Best-Sellern der Southern Reach Triologie von Jeff VanderMeer basiert, wurde von niemand Geringeren als dem visionären Autor und Regisseur Alex Garland (Ex Machina) inszeniert. In den Hauptrollen zu sehen sind Natalie Portman (Black Swan, Jackie: Die First Lady), Oscar Isaac (Inside Llewyn Davis, Drive), Jennifer Jason Leigh (Twin Peaks, The Hateful 8), Tessa Thompson (Thor – Tag der Entscheidung, Selma), Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Deepwater Horizon) und Tuva Novotny (Eat Pray Love, A War).

Und darum geht’s

Lena, Biologin und ehemalige Soldatin, schließt sich einer Mission an, um herauszufinden, was ihrem Ehemann in Area X – einem unheimlichen und mysteriösen Phänomen, das sich über die gesamte amerikanische Küste ausbreitet – zugestoßen ist. Dort angekommen, entdeckt die Expedition eine Welt von mutierten Landschaften und Kreaturen, die zugleich gefährlich und faszinierend schön sind – und die nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Verstand bedrohen…

Foto: Paramount Pictures/Netflix