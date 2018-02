Ricky Martin: Neuer Song "Fiebre"

Donnerstag, 22. Februar 2018, 13:44 Uhr

Ricky-Martin-Fans sollten sich den 23. Februar mal rot im Kalender anstreichen: an diesem Tag wird der Latino-Star seine brandneue Single „Fiebre“ beim „Emirates Airlines Dubai Jazz Festival“ uraufführen.

Foto: Denise Truscello

Der 46-jährige Sänger und Songwriter bestreitet den Abschlussabend des Festivals mit einem Konzert seiner größten Hits. „Fiebre“ entstand in Zusammenarbeit mit dem legendären puerto-ricanischen Reggaeton-Duo Wisin & Yandel und ist die Follow-Up-Single zum weltweit erfolgreichen Hit „Vente Pa’Ca“. Ebenfalls am Freitag feiert das „Fiebre“-Musikvideo Weltpremiere, das in Puerta Vallarta, Mexico, unter der Regie von Carlos Pérez (Elastic People) entstand. Nach seiner Rückkehr aus Dubai wird Martin seine „ALL IN“-Residency im Park Theatre im Monte Carlo Hotel & Casino in Las Vegas fortsetzen.

Ricky veröffentlichte gestern bereits einen ersten Teaser auf seinem Facebook-Profil.