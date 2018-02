Überfliegerin Saoirse Ronan: Partynacht mit der Mama

Donnerstag, 22. Februar 2018, 15:30 Uhr

Saoirse Ronan nimmt ihre Mutter mit zu den Academy Awards. Die 23-jährige Darstellerin wurde für den Oscar als beste Schauspielerin in ‚Lady Bird‘ nominiert und freut sich besonders auf die Aftershow-Party mit ihrer Mama Monica.

Foto: WENN.com

Die beiden planen dort mal so richtig die Sau rauszulassen. In einem Gespräch mit der ‚britischen Illustrierten Metro‘ erzählt Ronan: „Das ist tatsächlich erst meine zweite Party. Als Kind bin ich nie zu den Partys gegangen. Und letztes Mal [für ihren Film ‚Brooklyn‘] konnte ich auch nicht feiern, da ich meinen Flieger nach New York erwischen musste. Diesmal kommt meine Mama mit und sie ist sehr aufgeregt. Danach wollen wir noch einen Wellness-Tag zur Entspannung einlegen. Das wird großartig!“

Bodenständig dank Eltern

Die ‚Lady Bird‘-Schauspielerin und ihre Mutter haben eine wunderbare Beziehung zueinander und sie berichtet von dem positiven Einfluss ihrer Eltern: „Schon in jungen Jahren habe ich Hauptrollen übernommen und mit älteren Darstellern zusammengearbeitet. Dank meiner Eltern wusste ich immer, wer ich war. Genauso wie mein Charakter in ‚Lady Bird‘ wusste ich, wer ich sein möchte und damit kann ich mich sehr gut identifizieren.“

Jedes Mal, wenn die Irin mit ihrer Familie und ihrem Hund Fran per Video telefoniert, wird sie daran erinnert, was wirklich wichtig ist und dann ist die Welt für sie wieder in Ordnung.