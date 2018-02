Zoe Kravitz steht auf rabiate Massagen

Donnerstag, 22. Februar 2018, 23:10 Uhr

Zoe Kravitz braucht rabiate Massagen, um ihre Verspannungen zu lösen. Die 29-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie gerne zur Massage geht, wenn sie sich verspannt fühlt. Allerdings bevorzugt sie die eher harten Varianten.

Foto: Brian To/WENN.com

Gegenüber dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin erzählte sie: „Ich mag Massagen, aber nicht unbedingt die entspannenden. Ich bin immer auf Reisen oder auswärts arbeiten. Deswegen besuche ich immer Physiotherapeuten in L.A., um all die Verspannungen lösen zu lassen.“ Aber dennoch lässt es sich die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin auch mal zwischen den Dreharbeiten gut gehen. „Da gibt es ein koreanisches Spa in L.A., das ich liebe und welches nur für Frauen ist. Ich mag es dort allein hinzugehen und stundenlang Zeit dort zu verbringen.“ Und auch an ihrer Fitness arbeitet sie lieber für sich allein und verzichtet auf einen persönlichen Trainer. „Ich habe keinen Trainer, ich will Zeit für mich allein, wenn ich Sport mache“, fügte sie hinzu.

„Je nachdem wo ich mich gerade befinde, gehe ich joggen oder wandern oder benutze den Crosstrainer im Fitnessstudio. Ich gestalte es nicht zu ausgefallen.“

Ein Beitrag geteilt von Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) am Feb 17, 2018 um 7:08 PST

Sie schwört auf bestimmte Masken

Auch wenn sie sich gut um ihren Körper kümmert, bleibt auch der ‚Girls Night Out‘-Star nicht von Hautproblemen verschont, wenn sie zu sehr gestresst ist. Zoe hat jedoch das Geheimrezept gefunden und schwört auf die magischen Fähigkeiten der Chlorella-Algen-Maske von ISUN. „Meine Haut entzündet sich, wenn ich gestresst bin, daher benutze ich die Maske, um alles zu reinigen. Meine Mutter hat mir schon in jungen Jahren die Hautpflege beigebracht“, fügte sie hinzu.