Amy Schumer: Hochzeitseinladung via SMS

Freitag, 23. Februar 2018, 19:09 Uhr

Amy Schumer lud ihre Hochzeitsgäste via SMS ein. Die 36-jährige Schauspielerin heiratete diesen Monat den Koch Chris Fischer im Rahmen einer geheimen, überraschenden Zeremonie in Malibu. Mindestens genauso ungewöhnlich wie die Trauung an sich, waren dabei die Einladungen zu der Zeremonie.

Foto: Adriana M. Barraza/WENN.com

Das verrät ein Bekannter des Paares gegenüber ‚Us Weekly‘: „Die meisten Gäste haben per SMS von der Hochzeit erfahren. Amy hat geschrieben ‚Hey, das wird passieren. Wenn ihr Zeit habt, toll. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm‘.“ Daneben war der Hollywood-Star sehr besorgt um das Wetter an seinem großen Tag. Allerdings gab es hier keinen Grund zur Sorge. „Es sollte eigentlich ein mieser Tag werden, aber es war am Ende sehr schönes Wetter“, berichtet der Vertraute weiter.

Ein Beitrag geteilt von John Early (@bejohnce) am Nov 20, 2017 um 3:55 PST

John Early kam als Drag Queen

Die überraschende Hochzeit des Filmstars wurde am Ende ein wunderschönes Fest, dem auch viele weitere Prominente beiwohnten. Der ‚Characters‘-Darsteller John Early erschien als Drag-Queen verkleidet in seiner TV-Rolle als Vicky und leitete so die Ehegelübde ein. Dabei soll es sich um einen bewegenden Auftritt gehandelt haben: „Es war sehr süß, berührend und natürlich witzig. Jeder hatte eine gute Zeit. Es war alles sehr entspannt – genauso wie Chris und Amy es sich gewünscht haben.“