Britengranate Anne-Marie: Debüt-Album kommt

Freitag, 23. Februar 2018, 21:40 Uhr

Anne-Maries Album ‚Speak Your Mind‘ wird am 27. April veröffentlicht. Seit der ersten EP des 26-jährigen Popstars 2015 mussten sich die Fans lange gedulden. Doch es scheint, als ob die Wartezeit endlich ein Ende hat.

Foto: JRP/WENN

Die blonde Schönheit bestätigte endlich das Veröffentlichungsdatum für ihr Debüt-Platte, auf der unter anderem auch Hits wie ‚Heavy‘ und die neuste Kollaboration mit DJ Marshmello, ‚Friends‘, vorzufinden sein werden. Seit seiner Veröffentlichung vorletzte Woche ist „Friends“ auf dem direkten Wege zum Mega-Hit.

Mit über 10 Million Streams binnen einer Woche ist die Hymne über eine unausgeglichene Freundschaft offiziell der höchstdebütierende Track einer britischen Künstlerin 2018. Aktuell rangiert der Track auf #38 in den Charts von Spotify Deutschland und #18 in den Global Charts des Streaminganbieters.

Foto: Warner Music

Sie geht mit Ed Sheeran wieder auf Tour

Via Twitter teilte die ‚Alarm‘-Hitmacherin den Link für die Vorbestellung des Albums und schrieb dazu: „OMG mein Album SPEAK YOUR MIND ist offiziell zum vorbestellen auf iTunes ab JETZT erhältlich, klickt auf den Link http://ad.gt/speakyourmind“. Doch nicht nur auf ihr neues Album darf sich die Popsängerin freuen, sondern auch auf die gemeinsame Europatour mit Ed Sheeran, auf der sie als Haupt-Support den Rotschopf begleiten wird. Bereits 2017 hatte die 26-Jährige den Sänger auf seiner Arena-Tour supportet.

Gegenüber Bang Showbiz verriet sie, dass der ‚Shape of You‘-Sänger eine große Inspiration sei: „Er selbst als Person bringt jeden ein bisschen besser in den Tag. Er ist einfach sehr inspirierend. Ich wusste, dass er ein großartiger Songwriter und Künstler ist, aber wenn du tatsächlich Zeit mit ihm im Studio verbringst, ist es ein bisschen wie ‚woah, du bist wirklich brillant und es ist großartig, dich in der Nähe zu haben‘.“

Deutschland-Termine

Anne-Marie live 2018

04.04.18 Köln // Gloria Theater

05.04.18 Hamburg // Uebel & Gefährlich

13.04.18 Berlin // Festsaal Kreuzberg

Anne-Marie als Ed Sheeran Support 2018

19.07. Berlin // Olympiastadion

22.07. Essen // Flughafen Essen/Mülheim

25.07. Hamburg // Trabrennbahn Bahrenfeld

29.07. München // Olympiastadion

30.07. München // Olympiastadion