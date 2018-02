Chris Tucker: "Rush Hour 4" kommt

Freitag, 23. Februar 2018, 15:20 Uhr

Chris Tucker hat bestätigt, dass ‚Rush Hour 4′ auf jeden Fall „kommt“. Der 46-jährige Schauspieler hat die Gebete der Fans erhört und einen weiteren Film der beliebten Action-Reihe bestätigt.

Foto: JLN Photography/WENN.com

Bereits im vergangenen Jahr hatte Jackie Chan, der den Hauptinspektor Lee neben Tucker als Detective James Carter in der Action-Komödien-Reihe verkörpert, verlauten lassen, es würde über eine Fortsetzung gesprochen werden. In einem Interview mit dem Podcast ‚The Plug‘ des Fernsehsenders ESPN sagte Tucker: „Es wird passieren. Es wird der größte ‚Rush‘ von allen. Jackie ist bereit und wir wollen es so machen, dass die Leute es niemals vergessen werden.“ ‚Rush Hour 3‘, der letzte Film der bisherigen Reihe, wurde 2007 veröffentlicht. Chan bleibt bei seiner Aussage, die Verzögerung des nächsten Films läge nicht am Geld, sondern an Terminproblemen.

„Es geht nicht ums Geld!“

Er erklärte: „Es geht nicht ums Geld! Es geht um die Zeit, ihn zu machen. Wenn wir es nicht schaffen, sind wir in ‚Rush Hour 4‘ alte Männer. Ich sagte zu Chris Tucker ‚Bevor wir alt werden, lass uns bitte Rush Hour 4 machen‘.“ ‚Rush Hour‘ begleitet die Geschichte von Inspektor Lee und dem vorlauten Detective James Carter in Hong Kong. Die beiden schließen sich zusammen, nachdem sie von FBI und LAPD gemieden werden.