Millie Bobby Brown und Paris Jackson tun sich zusammen

Freitag, 23. Februar 2018, 19:33 Uhr

Millie Bobby Brown wird in der neuen Calvin Klein-Kampagne zu sehen sein. Die 14-jährige „Stranger-Things“-Schauspielerin ist zusammen mit Paris Jackson das Gesicht der ‚My family‘-Kampagne des Modeunternehmens.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Im Fokus steht dabei der Zusammenhalt zwischen starken Individuen und die Familie soll im Mittelpunkt stehen. Millie, die diese Woche ihren Geburtstag feierte, ist in einem weißen Westernoutfit zu sehen, während Paris ein weißes Calvin Klein-Bralette trägt. Auch das Model LuLu Tenney ist Teil der Werbekampagne. Millie teilte ein Bild des Shootings auf Instagram und schrieb dazu: „Ich fühle mich geehrt und bin aufgeregt an der Seite meiner Calvin Klein-Familie für die globale ‚CALVIN KLEIN JEANS‘-Kampagne fotografiert zu werden. Danke @calvinklein – ich habe so gerne wieder mit @parisjackson und @iamlulu_nyc zusammengearbeitet. Unser Moment. #MYCALVINS.“

Auftritt in Video von The XX

Zuletzt war die beliebte ‚Stranger Things‘-Darstellerin in einem Musikvideo der britischen Band The XX zu sehen. Dabei handelte es sich um das Video für den Song ‚I Dare You‘. Paris Jackson ist in dem Musikclip ebenfalls an ihrer Seite zu sehen. Daneben spielen auch ‚Moonlight‘-Darsteller Ashton Sanders und Ernesto Carvantes mit.