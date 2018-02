Nadja Abd El Farrag: "Fallengelassen wie eine heiße Kartoffel"

Freitag, 23. Februar 2018, 21:56 Uhr

Nadja Abd El Farrag (52), lange Jahre bekannt als Ex von DSDS-Juror Dieter Bohlen, hat in ihrem neuen, gerade veröffentlichten Buch „Achterbahn“ auch über ihre bitteren Erfahrungen mit Geschäftspartnern geschrieben.

Foto: WENN.com

„Naddel“ ließ sich beispielweise im Alter von 37 Jahren von einem ihren früheren, vor einigen Jahren verstorbenen Manager zu einem „Busenwiegen“ im Fernsehen überreden – die Geschichte machte lange Schlagzeilen. Das war 2001 in der Sat.1-Sendung „Banzai“ und da wurde das Publikum gefragt: Wieviel wiegt der Busen von Nadja Abd El Farrag? A) so viel wie eine Mango, b) so viel wie ein Bund Brokkoli oder c) so viel wie eine kleine Honigmelone.

Dieser Manager habe sie letztendlich über den Tisch gezogen, „weil er mir den Ablauf völlig anders erklärte und eine Geldsumme versprach, die ich dann gar nicht bekam. (…) Als er mir den Vertrag vorlegte, machte ich den großen Fehler, nicht das ganze Kleingedruckte zu lesen, will ich ihm vertraute.“ Zu diesem Zeitpunkt litt sie bereits unter dem ADHS-Syndrom, was sie aber damals noch nicht wusste. Anders gesagt, das ganze geschäftliche Drumherum schien Nadja fortwährend zu überfordern.

Foto: DVO Druck und Verlag Obermayer GmbH

Ohne Rücksicht auf irgendeine Moral

„Ich engagierte Manager, damit sie solche Dinge von mir fern hielten, in dem Glauben, dass wir an einem Strang zogen und das Beste daraus machen würden. Doch in meiner Gutgläubigkeit vergaß ich, dass die Freundschaft oft dann endet, wenn es um Geld geht. Die Menschlichkeit bleibt dabei auf der Strecke. Ich betrachte meine Manager auch immer als menschliche Freunde, nicht nur als reine Geschäftspartner, wo einer aus dem anderen Profit schlägt. Es dauerte Jahrzehnte, bis ich begriff, dass all diese ‚Manager’, die gekommen und gegangen waren, nur den größtmöglichen Profit aus mir schlugen, ohne Rücksicht auf irgendeine Moral. Und wenn sie spürte, dass ich leergemolken war, ließen sie mich wie eine heiße Kartoffel fallen, kickten mich wie einen alten Hausschuh weg“.

In dem Buch aus dem Jahr 2003 äußert sich Nadja Abd El Farrag auch über einen Manager, der sie verklagt hatte, weil sie ihn in ihrem ersten Buch „Ungelogen“ in „ein schlechtes Licht“ gestellt habe. „Von meinem Gewinn musste ich diesem Manager, der mich in der Vergangenheit wie wie eine Weihnachtsmanns ausgenommen hatte, fast ein Drittel (ihres Buchhonorars) zahlen. Auch auf ihn, der mittlerweile ins Gras gebissen hat, bin ich reingefallen.“