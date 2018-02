Sophie Turner: "Wenn ich an meine roten Haare denke, dann..."

Freitag, 23. Februar 2018, 16:24 Uhr

Seit Beginn der Erfolgsserie „Game of Thrones“ sind die roten langen Haare Sophie Turners Markenzeichen. Nun verriet die Schauspielerin, warum die künstliche Haarfarbe auch privat eine große Bedeutung für sie hat.

Sophie Turner mit Lover Joe Jonas. Foto: TNYF/WENN.com

Für ihren Seriencharakter Sansa in „Game of Thrones“ färbt sich Darstellerin Sophie Turner (22) ihre langen Haare rot – und hat über die Jahre eine emotionale Beziehung zu der Farbe aufgebaut. Im Laufe der Zeit habe sie sich „von einem sehr verletzlichen und unsicheren jungen Mädchen zu einer starken Frau“ entwickelt, zitierte das Magazin „People“ die Britin. „Wenn ich an meine roten Haare denke, verbinde ich sie deshalb immer mit dieser starken Frau“, so die Schauspielerin.

Perücken trägt sie nicht gerne

Sie genieße es, ihre Frisur für Filmrollen zu verändern, und verzichte möglichst auf Perücken, erklärte Turner: „Wenn du eine Perücke trägst, gibt dir das ein Gefühl einer vorübergehenden Verwandlung, aber du kannst dich nicht richtig an eine Rolle binden.“ Mit ihrer Naturhaarfarbe Blond fühle sie sich hingegen „wieder wie Sophie“, so Turner. Das sei „auf eine andere Art ermutigend“.

Turner, die mit Popstar Joe Jonas liiert ist, ist seit der ersten Staffel von „Game of Thrones“ im Jahr 2011 Teil der Serien-Crew. Darüber hinaus wird sie ab Herbst im Science-Fiction-Film „X-Men: Dark Phoenix“ zu sehen sein. (dpa)